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‘AI 잘 쓰면 가점’… 강진군, 전국 첫 근평 반영

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부서장도 포함… 조직 전체 전환

전남광주 강진군이 전국 최초로 인공지능(AI) 활용 역량과 성과를 근무성적평정에 반영하는 제도 개편을 추진하는 등 ‘AI 행정 선도 지방자치단체’로 속도를 내고 있다. 12일 강진군에 따르면 군은 AI 활용을 조직 차원의 역량 강화를 이끌어내는 능력으로 보고, 근무성적평정 체계 자체를 AI 친화적으로 개편한다.

개편안은 행정안전부 ‘AI 챔피언’ 등급을 취득한 직원과 AI 활용 우수사례 경진대회 입상자에게 가점을 부여하고 직무수행능력평정에 ‘AI 활용’을 평가 항목으로 반영하는 등의 내용을 담는다. 또 직원뿐만 아니라 부서장까지 평가 대상에 포함시켜 간부급 공직자부터 솔선수범해 조직 전체의 디지털 전환을 뒷받침하도록 설계했다.

앞서 군은 2022년 7월 전국 최초로 AI 전담 조직을 신설하고 직원 1인 1계정 ‘통합 AI 플랫폼’ 구축, ‘4차 산업혁명 연구동아리’ 운영 등 다각적인 인프라 구축과 동기부여 정책을 펼쳐왔다. 그 결과 행정보고서를 돕는 ‘딸깍오피스’, 관광 플랫폼 ‘모아모아탭탭’ 등의 실질적인 성과물을 창출했다. 또 매월 ‘AI 챌린지’를 운영해 직원들이 다양한 AI 기능을 익히도록 하고, 7급 이하 중 상·하반기 각 1명을 ‘AI 행정의 달인’으로 선발해 모범공무원으로 표창하고 있다.

강진원 군수는 “AI 활용을 근평에 반영하는 목적은 직원 역량을 키워 군민을 위한 행정을 더 잘하도록 하는 데 있다”며 “부서장과 직원이 AI를 함께 배우고 이를 활용해 업무를 개선하면서 그 경험을 동료와 나눌 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.


강진 최종필 기자
2026-11-13 19면
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