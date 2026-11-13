‘인문학으로 AI 시대 설계’ 포스텍 대학원 신설

공학·인문학 교수진 공동지도

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인문학적 관점으로 인공지능(AI) 시대를 설계하는 교육과정이 포스텍(포항공대)에 마련된다.포스텍은 AI가 인간과 사회에 미치는 영향을 연구하고 기술 결과를 비판적으로 검증할 수 있는 인재를 길러내기 위해 ‘인간중심 AI·사회’(Human-Centered AI and Society·HAIS) 대학원 프로그램을 신설해 내년도 1학기 첫 신입생을 모집한다고 12일 밝혔다.HAIS는 AI 기술 발전과 그 기술이 인간과 사회에 가져올 변화를 연구하고 새 가치와 규범을 모색하기 위해 개설됐다. 공학 분야와 인문학 분야 교수진이 공동지도 체계를 통해 연구 주제 선정부터 연구 수행과 결과 해석까지 서로 다른 학문의 관점과 방법론을 결합한다.기술에 대한 이해를 다지기 위해 학생들은 기계학습 또는 딥러닝 교과목을 이수해야 한다. AI 작동 원리와 기술적 한계를 제대로 이해한 바탕 위에서 그 영향을 분석하도록 하기 위해서다.김진희 포스텍 인문사회과학 학부장은 “포스텍의 과학기술·AI 연구 역량과 인문사회과학의 통찰을 연결해 인간·사회 사이에 새로운 다리를 놓는 교육과 연구의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.포항 김형엽 기자