“어르신댁 전등·수도 고쳐드려요”… 생활민원 119 확산

영주, 내달 설치·운영 방안 마련

군위·영양, 전화 한통에 출동

재료비 최대 10만원 지원도



김진열 대구 군위군수가 최근 생활민원처리 기동반 현장 점검에서 주민 불편 사항을 직접 해결해 주고 있다.

군위군 제공

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농촌 고령화와 1인 가구 증가로 일상 생활에 어려움을 겪는 노인들이 늘면서 지방자치단체들이 생활밀착형 민원 해결에 적극 나서고 있다. 전화 한 통이면 공무원이나 전문 기술자가 가정을 찾아가 전등을 교체하고 수도를 수리하는 등 주민들의 작은 불편까지 해결해 주는 서비스가 확산하고 있다.경북 영주시는 민선 9기 공약인 ‘생활민원 119 처리반’ 설치·운영을 추진한다고 12일 밝혔다. 시는 다음 달 시민배심원단을 구성해 사업 의견을 최종 수렴한 뒤 구체적인 운영 방안을 마련할 계획이다. 영주시가 추진할 생활민원 처리 서비스는 대구·경북 일부 시·군에서 이미 시행되고 있다.노령화지수 전국 최상위권인 대구 군위군은 지난해 말부터 ‘생활민원처리 기동반’을 가동하고 있다. 기초생활수급자와 차상위계층, 중증장애인, 한부모가정, 65세 이상 홀몸노인과 70세 이상 노인 부부 등이 서비스 대상이다. 전구와 콘센트, 수도꼭지 교체, 문고리 보수 등 한 번에 5만원 이내로 처리할 수 있는 생활 불편 사항을 지원한다. 신청은 콜센터(054-380-6119)로 하면 된다. 가구당 연간 2회 한도다.김진열 군수는 “생활민원처리 기동반이 주위 도움을 받기 어려운 농촌 노인들의 생활 안전망 역할을 하기 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.대표적인 산골 오지로 꼽히는 영양군은 2019년부터 ‘생활민원바로처리반’을 직영 중이다. 전문 기술자 4명이 2인 1조로 주민 가정을 방문해 전등과 수도꼭지 교체, 간단한 배관 설비, 방충망 보수 등을 처리한다. 연간 처리 건수가 2000건을 넘는다. 군민 누구나 전화(054-680–8585)로 신청할 수 있으며 취약계층에는 10만원 이하 재료비도 지원한다.청송군도 2023년부터 ‘8282민원처리 기동반’을 운영하고 있다. 전문 기술자 4명으로 구성된 2개 반이 주택의 형광등·콘센트·스위치 교체, 세면대 수전과 변기 부속품 수리 등을 맡는다. 전용 콜센터(054-870-8282)를 통해 신청할 수 있다.가구당 연간 이용 횟수는 4회이며 홀몸노인, 기초생활수급자 등 65세 이상 취약가구에는 회당 5만원 이내 재료비를 지원한다.영주·대구 김상화 기자