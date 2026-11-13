“안목아, 잘가”… 4개월 재활 끝 남방큰돌고래 바다로

구조·치료 뒤 방류 국내 첫 사례



제주 바다 품에 안긴 안목이

지난 7월 강릉항에서 구조된 남방큰돌고래 안목이가 12일 제주 서귀포시 안덕면 사계리 용머리해안 인근 해상에 방류되고 있다.

서귀포 연합뉴스

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“안목아, 제주 바다야. 마음껏 헤엄치렴.”12일 오전 11시 5분쯤 제주 서귀포시 화순항 앞바다. 코발트빛 바다와 늦가을 햇살이 어우러진 산방산과 용머리해안을 배경으로 남방큰돌고래 ‘안목이’(4~5세 추정)가 마침내 푸른 바다로 뛰어들었다. 잠시 주변을 살피던 안목이는 사계 해안을 지나 송악산을 거쳐 이내 대정 쪽 바다로 사라졌다.안목이의 방류는 지난 7월 강릉항에서 구조된 지 약 4개월 만에 이뤄졌다. 구조 당시 안목이는 허리 부위가 약 20㎝ 찢어지는 등 선박 스크루에 의한 사고로 추정되는 상처를 몸 곳곳에 입고 있었다. 구조 직후 괴사 직전 조직을 제거하고 소독과 항생제 투여, 봉합 등 치료를 받았다. 울산 장생포 고래생태체험관으로 옮겨져 집중 치료와 재활을 거친 안목이는 전날 오후 해양환경공단 조사3호에 실린 뒤 20시간의 항해 끝에 이날 오전 9시 30분쯤 제주에 도착했다.김현성 해양수산부 해양생태과장은 “안목이가 야생에서 살아갈 기본적인 신체 능력을 회복했고, 시설에 오래 머물수록 야생성이 떨어질 수 있어 방류를 결정했다”고 설명했다. 해수부 측은 “이번 방류는 야생 돌고래를 구조해 전문 시설에서 장기간 치료·재활한 뒤 자연으로 돌려보낸 국내 첫 사례”라며 “전 세계적으로도 드문 사례”라고 강조했다.국립수산과학원 고래연구소는 안목이의 등지느러미에 위성추적 장치를 부착해 앞으로 1~3개월간 이동 경로와 야생 적응 상황을 관찰한다. 추적 장치는 이후 자연스럽게 떨어지도록 설계됐다.방류를 지켜본 오승목 다큐제주 감독은 “나이로 보면 안목이가 어미를 다시 만날 가능성도 충분하다”고 귀띔했다.서귀포 강동삼 기자