진도 ‘대전환’… 농수산업에 AI 입히고 풍력·체류관광 키운다

‘J르네상스’로 지역경제 체질 개선



전남광주 진도군이 서망항 국가 어항 확장과 수산물 저장·가공·유통 기능 강화를 통해 서남해안 수산 경제 거점 육성에 나서고 있다. 사진은 진도 수품항 전경.

진도군 제공



이재각(가운데) 진도군수가 지난 9월 아열대 과수 재배 농가를 방문해 작황 등을 점검하고 있다.

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진도군이 지역 관광자원을 활용한 체류형 관광도시 조성을 추진하고 있다. 사진은 진도 신비의 바닷길.

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12일 진도군에 따르면 농업과 수산업은 진도 지역경제의 핵심 기반이다. 군은 생산 지원 중심의 정책에서 벗어나 생산·가공·유통·판매를 연결하는 산업구조 전환을 추진한다.농업 분야에서는 총사업비 95억원을 투입해 3년간 500ha 규모의 노지 스마트농업 기반을 구축하는 ‘노지 스마트농업 대파 육성지구’ 사업을 추진한다. 자동 관수·관비 시스템과 병해충 예측, 자율주행 농기계 등을 도입해 농촌 인력난에 대응하고 생산비 절감과 생산성 향상을 꾀한다. 애플망고 등 고부가가치 아열대 작목에도 스마트농업 기술을 접목해 새로운 소득원을 발굴할 계획이다.수산 분야에서는 김·전복·톳·꽃게를 전략품종으로 육성한다. 총 412억원 규모의 해양수산 분야 사업을 통해 어업 기반시설과 양식시설을 개선하고 자동화 장비 보급을 확대한다. 91억원 규모의 지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립과 54억원 규모의 친환경 양식어업 육성사업을 통해 기후변화에 대응하는 수산종자 확보와 스마트 김 생산 기반 확충도 추진한다.유통 혁신에는 AI 기반 디지털 기술을 접목한다. 지역 농수산물 공동브랜드 ‘진도잇츠’를 중심으로 온라인 판매와 가공상품 개발, 공동 배송을 확대해 생산자와 소비자를 직접 연결한다. 전복죽과 전복미역국 등 간편식 상품화와 농수산물 꾸러미 배송을 통해 판로를 넓히고 올해 12월 구축을 목표로 유통물류허브센터 조성도 추진한다.수도권과 해외시장 진출도 확대하고 있다. 지난 10월 19일 서울역 도심공항터미널에 진도특산품 디지털 픽업센터를 개소했으며 글로벌 여행 플랫폼과 연계해 외국인 관광객이 온라인 주문한 특산품을 편리하게 받을 수 있도록 했다.미래산업 육성의 중심에는 해상풍력 등 신재생에너지 산업이 있다. 군은 해상풍력 집적화단지 조성을 통해 재생에너지 생산 기반을 마련하고 관련 기업 유치와 산업 인프라 확충, 지역 일자리 창출을 추진한다. 개발이익이 지역사회에 환원될 수 있는 방안도 모색할 방침이다.식품 가공산업에서는 성경식품 제2공장 건립이 추진되고 있다. 500억원 규모 투자협약에 따라 마른김 생산라인을 단계적으로 구축하는 사업이다. 발표된 계획은 올해 5기, 내년 5기를 추가해 총 10기 체제를 갖추는 것이다. 군은 이를 통해 128명의 신규 고용이 창출될 것으로 전망한다. 지역 김 생산과 가공·물류를 연결하는 민간 일자리 기반으로 육성한다는 방침이다.청년 지원은 취업과 창업, 주거를 함께 묶는다. 인턴십과 취업 역량 강화, 창업 교육 등 맞춤형 지원을 추진하고 청년 공공임대주택과 전남형 만원주택, 간호·복지인력 기숙사 등 주거 기반도 보강한다.진도는 신비의 바닷길과 세방낙조, 운림산방, 울돌목, 다도해의 섬을 비롯해 국악과 서화, 강강술래 등 차별화된 관광자원을 보유하고 있다. 군은 관광객 수를 늘리는 양적 성장에서 벗어나 체류시간과 숙박일수, 지역 소비를 확대하는 질적 성장에 집중한다. 진도읍과 녹진권, 운림산방·의신권, 세방낙조권, 진도항·조도권을 특색 있는 관광거점으로 육성하고 숙박과 음식, 문화예술, 농수산물 체험을 결합한 관광상품을 개발할 계획이다. 녹진권은 진도대교와 울돌목, 진도타워, 명량해상케이블카를 연계한 관광거점으로 조성한다. 진도항은 해상교통 기능에 관광과 숙박, 특산품 판매, 해양 체험을 결합한 복합 해양관광거점으로 육성한다. 운림산방·의신권은 전통예술과 산림휴양, 세방낙조·조도권은 일몰과 섬, 해양생태 중심으로 특화한다.관광객의 이동 편의를 위해 목포역과 하당에서 주요 관광지를 연결하는 시티투어 버스를 KTX·SRT 도착시간과 연계하고 관광택시와 수요응답형 교통체계 도입도 검토한다.인구정책은 정주 여건과 산업 기반을 함께 다진다. 군은 2027~2031년 인구감소지역 대응 기본계획에 정주 기반 조성, 생활인구 확대, 지역산업 육성, 일자리·주거 연계 등 4대 전략과 20개 실천 과제를 담았다. 공식 시행계획에 반영된 2022~2026년 지방소멸 대응 기금은 총 328억원이다. 주거 지원과 생활 서비스 개선을 일자리 정책에 연결하는 것이 기본 방향이다. 청년 공공임대주택과 전남형 만원주택, 간호·복지인력 기숙사 등을 확충하고 귀농·귀촌인의 초기 정착도 지원한다.의료 분야에서는 응급의료기관 지원과 소방·의료기관 협력을 강화해 신속한 처치와 이송체계를 보완할 계획이다. 고위험 산모·신생아 이송 연계와 외래산부인과 전문의 전화상담 서비스 ‘닥터콜’을 통해 의료 공백을 줄이고 도서 지역에는 비대면 진료와 원격 협진 등 디지털 의료서비스 확대를 추진한다. 섬으로 구성된 조도면에는 주야간 보호와 통합재가, 복지관 기능을 갖춘 통합돌봄센터 조성을 추진해 의료·복지 접근성을 높일 방침이다. 교통약자 이동지원과 맞춤형 복지서비스도 확대한다.진도아리랑상품권 상시 할인과 명절 특별 할인으로 지역 소비를 확대하고 전통시장과 골목상권 활성화 사업을 발굴할 계획이다. 농수산물 생산·가공과 관광산업을 지역 상권에 연결해 지역 자금의 외부 유출을 줄이고 소비와 소득이 지역 안에서 순환하도록 한다는 구상이다.청년정책과 투자유치, 신재생에너지, 인공지능, 해양관광 등 핵심 분야에 행정 역량을 집중하고 AI·디지털 기술을 행정업무에 접목해 민원 대응과 복지서비스의 효율성도 높일 계획이다.군 관계자는 “민선 9기 진도 군정의 공통 목표는 지역이 가진 자원을 군민의 삶과 소득으로 연결하는 것”이라며 “농수산업의 부가가치를 높이고 체류형 관광으로 지역 소비를 확대하는 한편, 미래산업과 기업 유치로 일자리를 창출하고 주거·의료·복지를 강화해 안정적인 정착 기반을 마련한다는 전략”이라고 강조했다.진도 서미애 기자