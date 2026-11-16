배터리 ‘완충’ 할수록 화재 위험 ↑…서울시 소방재난본부 실험

충전율 100% 때는 5개 중 4개서 열폭주·발화



쿠팡 물류센터 현장감식… 화재원인 추정 증거물 수거

지난 7월 28일 인천 서해구 쿠팡32물류센터 화재 현장에서 관계기관 합동감식이 진행되고 있다.

홍윤기 기자

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배터리 충전율이 높을수록 외부 압력에 의한 열폭주와 발화 위험이 커지는 것으로 확인됐다. 서울시 소방재난본부는 16일 리튬이온배터리 충전율에 따른 화재 위험성 실증 실험 결과를 이렇게 밝혔다.실험은 지난 7월 인천 물류센터 화재를 계기로 배터리 유통·보관 단계 충전율 관리 필요성을 검토하기 위해 진행됐다. 시중에서 판매되는 원통형 리튬이온배터리와 파우치형 리튬이온폴리머 배터리 등 2종을 대상으로 했다.시는 배터리 충전율을 각각 30%, 50%, 70%, 100%로 설정한 뒤 공압식 프레스로 중앙부에 일정한 압력을 가해 외부 충격에 따른 변화를 관찰했다. 충전율 100%에서는 원통형과 파우치형 리튬이온배터리 모두 5개 중 4개에서 열폭주와 발화가 발생했다. 충전율 70%에서는 두 종류 모두 벤트(배터리 내부 가스 배출) 현상이 나타났고 원통형에서는 열폭주가, 파우치형에서는 약한 화염이 관찰됐다. 충전율 50%와 30%에서는 두 종류 모두 열폭주와 발화가 관찰되지 않았다.실험은 완전히 충전되지 않은 배터리라도 외부 압력으로 내부가 손상되면 화재 위험이 발생할 수 있음을 확인했다. 시는 “제한된 배터리 종류와 특정 압력 조건에서 진행된 만큼 충전율 50% 이하에서 화재 위험이 없다거나 특정 충전율을 안전기준으로 단정할 수는 없다”고 덧붙였다.시 소방재난본부와 소방청은 관계 부처와 배터리 유통·보관 단계의 충전율 관리 등 안전기준 마련을 위한 협의를 이어간다. 홍영근 시 소방재난본부장은 “앞으로도 과학적인 실험과 분석으로 화재 위험 요인을 규명하고 배터리 유통·보관 단계의 실효성 있는 안전관리 기준을 마련하는 데 필요한 근거를 축적해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자