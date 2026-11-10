고교학점제부터 대입까지…우리아이 진학 길잡이 광진

예비 고1 학부모 진학 멘토링

회차별 10명씩 총 20명 모집



지난 7월 서울 광진구에서 열린 ‘학부모 소그룹 멘토링’에서 학부모들이 진학 관련 설명을 듣고 있다.

광진구 제공

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서울 광진구는 16일과 30일 구청 내 진학상담실에서 예비 고1 학부모를 대상으로 ‘전환기 진학 소그룹 멘토링’을 운영한다고 10일 밝혔다.이 프로그램은 고교 진학을 앞둔 학부모들이 변화하는 입시 제도를 이해하고 자녀 진로와 학업 수준에 맞는 진학 방향을 세울 수 있도록 마련됐다. 올해 상반기 처음 운영한 학부모 소그룹 멘토링이 참여자 만족도 100%를 기록하는 등 좋은 반응을 얻자 하반기에도 프로그램을 마련한 것이다.멘토링 주제는 ‘고교학점제 시대, 자녀에게 맞는 고등학교 선택 전략’과 ‘대학은 역량을 본다! 학년별 대입 지원 계획’ 등 두 가지다. 고교학점제에 따른 고교 선택 기준과 학년별 대입 준비 방법을 안내한다. 소그룹으로 진행되는 만큼 평소 궁금했던 진학 고민을 나누고 자녀 상황에 맞는 조언도 얻을 수 있다.구는 학생과 학부모를 위한 진학 지원 사업도 운영하고 있다. 지난 2월에는 고교학점제 및 고입 설명회를 마련해 수능 만점자의 학습 경험과 입시 전문가의 고교 학습 전략을 소개했다. 6월에는 12개 대학 입학사정관이 참여하는 대입 전형 설명회도 개최했다. 진학상담실에서는 입시 전문가의 일대일 상담을 상시 운영한다. 이번 멘토링은 회차별 10명씩 총 20명을 모집한다. 13일까지 구청 누리집에서 신청하면 된다.김경호 구청장은 “자녀의 고교 진학을 앞둔 학부모들에게는 진로와 학업 방향을 고민해야 하는 중요한 시기”라며 “학부모들의 입시 제도 이해를 돕고 자녀에게 맞는 진학 계획을 세우는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.이범수 기자