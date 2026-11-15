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마음까지 데우는 ‘2027 용산 희망온돌’

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내년 2월 14일까지 이웃돕기 모금
생계비·의료비 등 취약계층 전달

서울 용산구는 겨울철 이웃돕기 모금 사업인 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업을 한다고 15일 밝혔다. 용산구와 서울 사회복지공동모금회 공동 주관으로 이날부터 내년 2월 14일까지 이어지는 이 사업은 주민과 기업, 단체의 자발적인 나눔으로 어려운 이웃의 겨울나기를 돕고, 지역사회에 기부 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

‘2026 희망온돌’ 때는 성금 9억여원과 기부 물품 2억여원어치 등 총 11억 8669만 상당이 모였다. 성금과 물품은 생계비·의료비 지원과 사랑의 김장 나눔 등에 활용돼, 긴급한 도움이 필요하거나 공적 지원을 받지 못하는 취약계층에게 전달됐다. 기부는 개인과 단체, 기업 누구나 참여할 수 있다. 용산구 전용계좌로 입금한 뒤 구청이나 주민센터에 현금 기탁서를 제출하면 된다.

생필품과 식료품 등 물품을 기부하려는 경우에는 기부 물품과 구매 영수증, 현물 기탁서 등을 접수처에 제출하면 된다. 접수처는 용산구 복지정책과, 용산복지재단, 각 동주민센터 생활복지팀 등이다. 기부금 세액공제 등 세제 혜택을 받기 위해서는 기부금 영수증 발급에 필요한 정보를 정확히 등록해야 한다. 법인과 개인사업자는 별도로 요청하면 영수증을 발급받을 수 있고, 별도 요청이 없는 경우에는 내년 1~2월 중 우편으로 일괄 발송된다.

김경대 구청장은 “한 분 한 분이 보내주신 정성은 어려운 이웃의 일상을 지탱하는 든든한 힘이 된다. 도움이 필요한 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 올해도 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.


김주연 기자
2026-11-16 21면
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