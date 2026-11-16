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정시 전략 같이 짜자…강동, 2027학년도 정시전형 대입상담실

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24일 통합교육포털 ‘강동미래온’ 선착순 접수


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서울 강동구 정시전형 대입상담실 안내문.
강동구 제공


서울 강동구는 다음 달 19일 강동구 미래교육혁신센터에서 ‘2027학년도 정시전형 대입상담실’을 운영한다고 16일 밝혔다.

대입상담실은 정시 지원을 앞둔 수험생과 학부모가 2027학년도 대입 정시전형에 대한 궁금증을 해소하고 개인별 상황에 맞는 대학·전공 지원 전략을 세울 수 있도록 마련됐다.

상담은 수능 성적 통지 후 주말인 12월 19일 오전부터 진행된다. 총 18개 상담 부스를 마련하고 수험생별로 40분간 1대1 맞춤형 상담을 제공한다. 상담에는 한국대학교육협의회 대입상담교사단 소속 교사들이 참여해 수능 성적을 바탕으로 정시 지원 방향을 안내할 예정이다.

신청은 24일 오전부터 통합교육포털 ‘강동 미래온’ 누리집에서 온라인으로 할 수 있다. 선착순으로 마감한다.

이수희 구청장은 “이번 대입상담실이 수험생과 학부모의 입시 고민을 덜고 자신에게 맞는 진학 방향을 찾는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 학생이 진로와 진학을 준비하는 데 필요한 지원을 이어가겠다”고 말했다.


송현주 기자
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