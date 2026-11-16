종로구, ‘부암동 제비로드’ 등 골목형상점가 4곳 추가 지정

구는 앞서 2023년 삼청정독길을 시작으로 ▲북촌계동길 ▲종로신백제 ▲동대문역일번출구 ▲종로5가대로 ▲종로5가육번출구 ▲평창동을 골목형상점가로 지정한 바 있다. 이에 따라 종로구 골목형상점가는 11곳으로 늘었다.
골목형상점가는 일정 요건을 충족한 골목상권을 지정해 소상공인 경영 안정을 돕는 제도다. 지정 시 온누리상품권 가맹점으로 등록할 수 있고, 정부와 서울시, 종로구 등의 공모사업에 참여해 경영이나 시설 현대화 지원을 받을 기회도 생긴다.
부암동 제비로드는 마트와 미용실, 음식점 등 일상 업종의 점포 37개가 모인 상권이다.
지하철 3호선 독립문역 2번 출구 인근 무악동 상권은 인근 주거지와 이어진 음식점, 카페, 소매점 등 생활 업종 19개가 들어서 있다.
유찬종 구청장은 “골목형상점가가 지역 소규모 상권에 활력을 불어넣는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 상권 특성과 현장의 목소리를 반영한 실질적인 지원책을 마련하고 소상공인 경영 안정 및 지역경제 활성화에 주력하겠다”고 말했다.
김주연 기자
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