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은평 “보도의 작은 턱 하나도 전동휠체어에 위험”

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주행기록 분석… 16곳 단차 확인
김미경 청장 “개선 이어지도록”


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김미경 서울 은평구청장


서울 은평구는 전동보장구 이용자의 주행 기록을 분석해 보행환경 개선이 필요한 후보 권역 16곳을 선정했다고 16일 밝혔다.

구는 3월부터 10월까지 외부 전문가와 함께 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 전동보장구 이동안전 연구를 진행했다. 전동보장구는 전동휠체어와 의료용 스쿠터 등을 통칭하는 용어다.

구는 이용자 100명의 전동보장구에 IoT 센서를 부착해 주행 중 충격이 발생하는 위치를 수집했다. 연구진이 충격 기록 3만 5230건을 분석한 결과, 80.1%가 27곳에 집중됐다. 이를 토대로 16곳을 현장 조사한 결과, 모든 지점에서 2㎝ 이상 단차가 확인됐다. 보도블록 파손과 침하, 맨홀 요철도 발견됐다. 구는 현장조사와 민원 등을 종합해 정비 우선순위를 정할 계획이다.

김미경 구청장은 “보도의 작은 턱 하나도 전동보장구 이용자에게는 큰 걸림돌이 될 수 있다”며 “확인된 불편이 실제 개선으로 이어지도록 관계 부서와 정비가 시급한 곳부터 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.


이범수 기자
2026-11-17 18면
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