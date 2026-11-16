문학으로 읽는 성북의 공간과 기억

27일 구청에서 성북학술세미나

박경리·박완서 작품과 관계 조명

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서울 성북구가 27일 구청 4층 성북아트홀에서 ‘제3회 성북 문학 학술세미나’를 연다고 16일 밝혔다.‘성북(城北), 장소와 기억의 문학사(포스터)’를 주제로 열리는 이번 행사는 성북근현대문학관과 고려대 국제한국언어문화연구소 HK3.0 연구단이 공동 기획했다. 조선시대부터 근현대에 이르기까지 문인의 삶과 작품에 녹아든 성북의 역사와 문학적 흔적을 되짚고 문학유산의 보존과 활용 가능성을 찾기 위해 마련됐다.1부에서는 성북의 역사적 공간과 문학적 기억을 살펴본다. 권은 한양대 연구자는 디지털 문학지도를 활용해 문학 속 동소문 밖 풍경을 조명한다. 박영재 고려대 연구자는 조선시대 성북의 장소성에 대해 발표한다. 2부에서는 근현대 문학과 성북의 관계를 다룬다. 조윤정 국민대 연구자는 박경리와 박완서의 작품에 나타난 장소성을 분석한다. 이종호 고려대 연구자는 서라벌예술대학과 교지 ‘서라벌문학’을 중심으로 해방 이후 문인 양성의 역사를 살펴본다.구 관계자는 “개별 작가와 작품에 대한 연구를 넘어 지역에 축적된 문학적 기억을 어떻게 기록하고 보존하며 시민들과 공유할 것인지 논의하는 자리”라고 설명했다.송현주 기자