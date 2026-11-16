서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

오늘부터 서울 간선급행버스 운행

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

홍제폭포서 ‘한폭 인생샷’ 어떤가요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로, 신도림역 유수지 공영주차장 54면

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

겨울 추위 꽁꽁 묶는 송파의 한파 전담반

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

문학으로 읽는 성북의 공간과 기억

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

27일 구청에서 성북학술세미나
박경리·박완서 작품과 관계 조명


  •


서울 성북구가 27일 구청 4층 성북아트홀에서 ‘제3회 성북 문학 학술세미나’를 연다고 16일 밝혔다.

‘성북(城北), 장소와 기억의 문학사(포스터)’를 주제로 열리는 이번 행사는 성북근현대문학관과 고려대 국제한국언어문화연구소 HK3.0 연구단이 공동 기획했다. 조선시대부터 근현대에 이르기까지 문인의 삶과 작품에 녹아든 성북의 역사와 문학적 흔적을 되짚고 문학유산의 보존과 활용 가능성을 찾기 위해 마련됐다.

1부에서는 성북의 역사적 공간과 문학적 기억을 살펴본다. 권은 한양대 연구자는 디지털 문학지도를 활용해 문학 속 동소문 밖 풍경을 조명한다. 박영재 고려대 연구자는 조선시대 성북의 장소성에 대해 발표한다. 2부에서는 근현대 문학과 성북의 관계를 다룬다. 조윤정 국민대 연구자는 박경리와 박완서의 작품에 나타난 장소성을 분석한다. 이종호 고려대 연구자는 서라벌예술대학과 교지 ‘서라벌문학’을 중심으로 해방 이후 문인 양성의 역사를 살펴본다.

구 관계자는 “개별 작가와 작품에 대한 연구를 넘어 지역에 축적된 문학적 기억을 어떻게 기록하고 보존하며 시민들과 공유할 것인지 논의하는 자리”라고 설명했다.


송현주 기자
2026-11-17 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

아이디어 펼치는 도전의 공간… 청년 창업의 실리콘밸

‘성공 창업’ 돕는 류삼영 구청장

“청사서 텀블러 쓰면 할인”… ‘1회용품 제로’ 만

다회용품 사용 문화 확산에 앞장 점검·안내·홍보 강화해 지속 실천

강동 “250만 편의 위해”… ‘GTX-D 1단계’

경유 확정… 2035년 개통 목표 국가철도망계획 반영 이후 예타

마포 “1회용품 그만 쓰기로 해요”

청사·축제·전통시장 ‘실천캠페인’ 유동균 청장 “습관 자리잡도록”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr