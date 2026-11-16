숲 속 도토리 집에서 뛰놀아요… 구로, 첫 공원형 키즈카페

서울형 천왕근린공원점 개소식



장인홍 서울 구로구청장이 지난 10일 천왕근린공원에 문을 연 서울형 키즈카페 ‘천왕근린공원점’에서 아이들이 놀이시설을 이용하는 모습을 살펴보고 있다.

구로구 제공

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“집 가까운 공원에서 아이들이 저렴한 비용으로 마음껏 뛰어놀 수 있도록 하는 게 가장 큰 취지입니다.”지난 10일 서울 구로구 천왕근린공원에서 열린 서울형 키즈카페 ‘천왕근린공원점’ 개소식에서 장인홍 구로구청장은 조성 취지를 이같이 설명했다. 장 구청장은 “커피 한 잔 값도 안 되는 2000원에 2시간을 이용할 수 있다”며 “친환경적으로 조성해 어린아이들이 좋아할 것 같다”고 말했다.공원 한쪽에 자리 잡은 키즈카페는 버섯과 도토리를 닮은 외관이 눈길을 끌었다. 설계를 맡은 건축소장은 “아이들에게 즐거운 상상을 불러일으키는 서커스 텐트의 디자인에서 착안했다”고 설명했다. 내부에는 그물망으로 만든 터널 형태의 놀이시설 ‘네트터널’과 원통 오르기 등 놀이시설을 마련했다. 중앙에는 하늘을 볼 수 있는 공간을 마련했고, 사방의 통창으로 공원 자연경관이 펼쳐졌다.장 구청장은 “어디를 봐도 통창으로 공원을 볼 수 있어 좋다”며 나무 벽면을 두드려 보고 바닥이 미끄럽지 않은지 발로 확인하는 등 시설을 꼼꼼히 살폈다. 개소식에 참여한 천왕숲어린이집 7세반 아이들은 “재미있다”라며 만족감을 드러냈다. 시설을 둘러본 주민들도 연신 “너무 잘 만들어 놨다”며 감탄했다.천왕근린공원점은 구로의 네 번째 ‘서울형 키즈카페’이자 첫 공원형 실내놀이터다. 2024년 개봉1동점을 시작으로 구로4동점과 신도림동점에 이어 천왕근린공원점까지 4곳으로 늘었다. 서울시 특별교부금 18억 9900만원과 구비 1억원 등 총 19억 900만원을 들여 천왕동 276번지에 연면적 약 295㎡ 규모로 조성했다.이용 대상은 4~9세 어린이로, 구로구의 다른 서울형 키즈카페와 달리 초등학교 저학년까지 이용할 수 있다. 평일 3회, 주말 4회 운영하며 이용료는 아동 2000원, 보호자 1000원이다. 예약은 서울시 우리동네키움포털에서 할 수 있다.구는 방과 후 돌봄과 양육 지원에도 힘쓰고 있다. 지난해 기준 우리동네키움센터 19곳과 지역아동센터 26곳을 운영하며 초등학생들의 돌봄 공백을 줄이고 있다. 센터에서는 정기·일시돌봄과 다양한 놀이·체험 프로그램을 제공한다.장 구청장은 “아이 키우기 좋은 구로를 만들기 위해 오랜 기간 노력해 왔다”며 “앞으로는 양적 확대뿐 아니라 시설 하나하나가 잘 운영될 수 있도록 질적인 부분에도 더욱 신경 쓰겠다”고 말했다.이범수 기자