관악 ‘남현어울림정원’ 새 단장

1만㎡ 부지에 녹지·휴식공간 마련



박준희 서울 관악구청장이 지난 13일 ‘남현어울림정원’ 준공식에서 주민들에게 인사말을 하고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구는 남현동 관악산공원 관음사지구에 ‘남현어울림정원’을 준공했다고 16일 밝혔다.관음사지구 일대는 무허가 건축물과 어두운 주변 환경으로 민원이 많던 곳이다. 구는 1만 2500㎡ 부지에 녹지·휴식 공간을 만들고자 지난해 1월부터 25억원을 들여 무허가 건축물을 철거하고 훼손된 자연환경을 복원했다.구는 지난 13일 준공식을 열고 새로 조성된 남현어울림정원을 주민들에게 소개했다. 잔디광장과 수국정원을 중심으로 계절별 경관을 감상할 수 있는 매력가든이나 수변 경관을 따라 산책할 수 있는 데크길도 있다.또한 2027년 준공을 목표로 공원과 인접한 건축물을 리모델링해 다목적 공간인 ‘관음사지구 공원여가센터’를 조성할 계획이다. 관악산 정원 감상과 여가·치유 체험을 즐길 수 있게 된다.박준희 구청장은 “남현어울림정원은 ‘꽃과 나무가 보이고 물이 흐르는 관악’이라는 구정 철학을 담은 공간으로, 집 앞에 개인 정원이 생긴 것과 같다”며 “아름다운 휴식 공간으로 자리매김하기를 바란다”고 말했다.김주연 기자