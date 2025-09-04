서울Pn

40여개국 50개大 청년, 신촌서 지구촌 문화 나

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동 ‘경력보유여성 지원’ 누적 취·창업 100명

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동작의 45년 ‘앵글’로 돌아봅니다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

잠원동 19금 신비파티… 금요일마다 ‘들썩들썩’

충남 귀농·귀촌 청년 공공임대 12월 첫 입주

인구 감소지역 9개 시군에 248호
부여 은산 20가구는 80% 공정률

인구 감소지역 충남 9개 시군에 귀농·귀촌 청년 등을 위한 ‘충남형 농촌리브투게더’ 첫 입주가 오는 12월 시작된다.

충남도는 부여군 은산지구에 추진하는 농촌리브투게더 사업 공정률이 현재 80%라고 3일 밝혔다. 이 사업은 은산지구에 130억원을 투입해 85㎡형 단독주택 20가구와 12.54㎡ 크기 부속 창고 20개를 건립하는 것이다.

금산·청양·논산 등 인구 감소 9개 시군 11개 지구(총 248호)에 추진하는 농촌리브투게더는 쾌적한 농촌 주거 공간 조성과 청년·서민 주거 안정 등으로 농촌에 인구 유입을 꾀하기 위한 분양 전환 공공임대주택 공급 사업이다. 입주민 부담 경감을 위해 시스템에어컨과 붙박이장 등을 기본 제공한다. 태양광 등 신재생에너지 설비와 고효율 자재 등으로 에너지 자급 주택으로 건립한다.

주택에는 부속 창고를 별도 제공하고, 단지 내 커뮤니티시설도 설치한다. 입주민은 10년간 임대 거주 후 인근 농촌 주택 시세 수준으로 분양받을 수 있다. 도 관계자는 “보증금과 임대료는 시군 사업 지구별로 다르지만, 주변 시세보다 저렴하게 공급할 계획”이라고 말했다.


홍성 이종익 기자
2025-09-04 20면
돌봄·온정의 공간… ‘도봉 청소년 꿈터’ 네 번째

매주 월요일 오후 ‘마을식당’ 열어 자유학교·토요돌봄학교 등 운영 지역사회가 청소년 안전망 역할 오언석 구청장 “힘차게 응원할 것”

춤과 함께 젊고 역동적 에너지 ‘그루브 인 관악’

스트리트댄스 등 문화 축제 열려

광진구, 아차산 숲내음 느끼며 영화 본다

5일, 아차산어울림광장에서 영화 ‘씽2게더’ 상영

서울 자치구 최대 ‘강동중앙도서관’…“독서와 쉼,

이수희 강동구청장 개관식 참석

