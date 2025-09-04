김희수 경북도의원, ‘경북도 고령친화도시 조성 지원 조례 일부개정조례안’ 대표발의… 본회의 통과

어르신의 디지털기기 활용과 정보 접근성 등 보장



김희수 경북도의원

경북도의회 김희수 의원(포항2, 국민의힘)이 대표발의한 ‘경북도 고령친화도시 조성 지원 조례 일부개정조례안’이 4일 경북도의회 제357회 임시회 본회의에서 최종 의결됐다.김 의원은 앞서 제안 배경 설명에서 “인공지능과 로봇 등 디지털 환경은 우리 삶을 빠르게 바꾸고 있지만, 고령층에게는 또 다른 소외의 벽이 되고 있다”라며 “고령층이 일상에서 안전하게 디지털기기를 활용하고, 개인정보 보호와 범죄 예방 역량을 키울 수 있도록 제도적 지원이 필요하다”고 강조했다.이번 조례안은 고령친화도시 조성 계획에 생성형 인공지능 활용 등 노인의 디지털 정보 접근성 강화를 위한 교육을 포함하도록 하고, 고령친화도시 가이드라인에 노인의 디지털기기 보급 및 활용 등 접근성을 명시하는 등 어르신의 디지털 역량을 높이고 정보 격차를 줄여 건강하고 활력 있는 노후 생활을 실현할 수 있도록 했다.김 의원은 “어르신의 디지털기기 활용과 디지털 정보 접근성 강화는 고령화 사회에서 필수적 과제인 만큼, 이번 개정이 도민 삶의 질 향상과 지속 가능한 지역 발전에 기여할 것”이라며 “앞으로도 도민들이 디지털 정보화 사회에서 소외되지 않고 안전하고 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 정책적 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀