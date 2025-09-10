용산구, 추석맞이 용산사랑상품권 110억원 발행

서울Pn

서울 용산구는 추석 명절을 맞아 오는 16일 오전 9시 용산사랑상품권 110억원을 발행한다고 10일 밝혔다. 상품권은 서울페이플러스 앱을 통해 구매할 수 있으며, 용산구 내 서울페이 가맹점에서 사용 가능하다.


서울 용산구 제공


상품권은 1인당 월 최대 50만원까지 7% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 최대 150만원까지 보유할 수 있다. 용산구 내 약 1만 5370개의 용산사랑상품권 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다. 유효기간은 5년이다.

올해 상반기 발행된 200억원 규모 상품권이 완판된 데 이어, 이번 추석 맞이 상품권은 할인율을 기존 5%에서 7%로 상향했다. 또한 결제 시 3% 페이백 행사도 9월 16일부터 함께 진행해 소비자는 최소 8%에서 최대 10%까지 실질 할인 혜택을 누릴 수 있다.

아울러 구는 지난 8월 8일 ‘용산땡겨요상품권’ 16억원을 발행하여 판매 중이다. ‘땡겨요’는 낮은 중개수수료를 기반으로 소상공인과 소비자 모두에게 혜택을 제공하는 공공배달 서비스다.

‘땡겨요’의 자체 배달 서비스인 ‘땡배달’이 지난 7월 30일 중구에서 시범 운영을 시작으로 서울 전역으로 확대되고 있다. 용산구에서는 오는 9월 17일부터 본격 시행될 예정이다.

박희영 용산구청장은 “용산사랑상품권이 구민들의 추석 명절 장보기 부담을 줄이고, 지역경제에도 큰 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 했다.

서유미 기자
