경북도의회, ‘민간기관 장애인 고용 확대 방안’ 중간보고회 개최

경북도의회 의원연구단체인 ‘민간기관 장애인 고용 확대 방안 연구회’(대표 박선하 의원)는 지난 2일 기획경제위원회 회의실에서 ‘경상북도 민간기관 장애인 고용 확대 방안 연구용역’ 중간보고회를 개최했다.이번 중간보고회는 지난 7월 착수 이후 진행된 문헌·사례 검토, 기업 설문조사와 현장 인터뷰를 통해 도출된 주요 쟁점을 공유하고, 실행 가능한 대안을 점검하기 위해 마련됐다.연구 책임을 맡은 경북연구원 이정미 박사는 현행 공공 중심의 지원이 중소 규모 사업장에는 충분히 전달되지 않는 문제를 지적하고, 지역 산업구조와 장애유형을 반영한 현장 맞춤형 지원 패키지를 대안으로 제시했다. 구체적으로는 ▲채용–적응–유지 단계별 비용지원 ▲유형별 강점을 고려한 직무 설계 및 매칭 고도화 ▲일자리센터·직업재활기관·학교 간 상시 연계 ▲보조공학 지원과 현장 컨설팅 상설화 등을 핵심 과제로 제안했다.또한 지역별 여건 차이를 고려한 차등형 지원모델을 통해 산업 거점 지역과 농어촌에 각각 특화된 정책수단을 적용하고, 표준사업장 육성을 위해 공공조달 우대와 판로 연계를 병행하는 방안도 논의됐다.박선하 대표의원은 “민간부문 장애인 고용은 지역 인력수급의 새로운 해법으로 주목받고 있지만, 체계적인 직무 개발과 정착 지원이 여전히 부족한 실정”이라며, “이번 연구가 소규모 사업장도 체감할 수 있는 실질적인 지원체계를 제시하고, 지속 가능한 고용 확대의 정책 방향을 마련하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.한편, ‘민간기관 장애인 고용 확대 방안 연구회’는 박선하 대표의원을 비롯해 남진복, 이선희, 임병하, 정영길, 최태림 의원 등 총 6명으로 구성돼 있으며, 연구회는 업종·규모·지역 유형별 세부 방안을 추가 검증한 뒤 연내 최종보고서를 확정하고 정책 대안 마련과 조례 제정 등 의정활동에 적극 반영할 계획이다.온라인뉴스팀