“VR·드론·아이돌 메이크업까지!”…영등포 ‘자몽’ 축제서 만나는 진로의 모든 것

서울 영등포구는 오는 25일 문래청소년센터에서 청소년 진로축제 ‘자몽’을 연다고 22일 밝혔다.
자몽은 ‘스스로 꿈꾸다’라는 뜻으로, 청소년이 스스로 진로를 탐색하고 역량을 키우는 것을 목표로 한다.
이날 축제에선 직업체험존, 신기술 체험존, 청소년 동아리 전시·체험존 등 세 가지 테마로 39개 체험 프로그램과 15팀 공연 프로그램을 운영한다.
직업체험존에서는 K팝 무대 체험과 아이돌 메이크업, 의사 진료 활동 체험과 아나운서 체험, 반려동물 행동 지도와 운동 처방사 등 다양한 직업군 체험 프로그램을 진행된다.
여기에 구 대학입학정보센터의 전문 상담사가 참여해 일대일 맞춤형 진학 상담 부스도 운영한다.
청소년 동아리 체험존에는 구 소재 중고등학교와 청소년센터 소속 24개 동아리가 참여한다. 청소년들이 직접 기획한 과학실험과 환경 캠페인, 영상제작과 3차원(3D) 프린팅 체험 등 다양한 전시와 체험 부스를 통해 활동 성과를 공유하고 또래 간 교류의 장을 만든다.
최호권 영등포구청장은 “이번 축제가 진로 탐색의 좋은 기회가 되길 바란다”라며 “앞으로도 청소년이 자유롭게 꿈꾸고 건강하게 성장할 수 있는 정책을 계속해서 펼치겠다”고 말했다.
