바다 돌아간 돌고래 춘삼이, 세 번째 새끼 출산

수족관에서 바다의 품으로 돌아간 지 12년이 된 제주 남방큰돌고래 ‘춘삼이’가 최근 배냇주름이 선명한 새끼와 함께 유영하는 장면(원)이 포착됐다. 1일 다큐제주 및 제주대 고래·해양생물보전연구센터는 지난달 12일 구좌읍 종달리 해역에서 이 같은 모습을 포착한 데 이어 지난달 말 나흘간 춘삼이와 새끼의 동행을 모두 26차례 목격했다. 오승목 다큐제주 감독은 “2016년·2023년에 이은 세 번째 출산으로 수족관 돌고래도 다시 야생의 삶과 생태를 회복할 수 있는 가능성을 증명한 사례”라고 설명했다.

다큐제주 및 제주대 고래·해양생물보전연구센터 제공