서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울 최후의 달동네 백사마을… 명품 주거단지로 변

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 서울숲 일대 ‘삼표레미콘 성수공장’ 부지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 생활공간 주변 위험수목 202주 정비 완

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남표 ‘디지털 행정’ 아세안 6개국에 전파

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

바다 돌아간 돌고래 춘삼이, 세 번째 새끼 출산

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

바다 돌아간 돌고래 춘삼이, 세 번째 새끼 출산
수족관에서 바다의 품으로 돌아간 지 12년이 된 제주 남방큰돌고래 ‘춘삼이’가 최근 배냇주름이 선명한 새끼와 함께 유영하는 장면(원)이 포착됐다. 1일 다큐제주 및 제주대 고래·해양생물보전연구센터는 지난달 12일 구좌읍 종달리 해역에서 이 같은 모습을 포착한 데 이어 지난달 말 나흘간 춘삼이와 새끼의 동행을 모두 26차례 목격했다. 오승목 다큐제주 감독은 “2016년·2023년에 이은 세 번째 출산으로 수족관 돌고래도 다시 야생의 삶과 생태를 회복할 수 있는 가능성을 증명한 사례”라고 설명했다.
다큐제주 및 제주대 고래·해양생물보전연구센터 제공


수족관에서 바다의 품으로 돌아간 지 12년이 된 제주 남방큰돌고래 ‘춘삼이’가 최근 배냇주름이 선명한 새끼와 함께 유영하는 장면(원)이 포착됐다. 1일 다큐제주 및 제주대 고래·해양생물보전연구센터는 지난달 12일 구좌읍 종달리 해역에서 이 같은 모습을 포착한 데 이어 지난달 말 나흘간 춘삼이와 새끼의 동행을 모두 26차례 목격했다. 오승목 다큐제주 감독은 “2016년·2023년에 이은 세 번째 출산으로 수족관 돌고래도 다시 야생의 삶과 생태를 회복할 수 있는 가능성을 증명한 사례”라고 설명했다.

다큐제주 및 제주대 고래·해양생물보전연구센터 제공
2025-12-02 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

용산국제업무지구·전자상가 개발 본격화…“새로운 경제

국제업무·첨단산업·주거·문화 융합한 성장 엔진 구축

창동 개발로 다시 뛰는 도봉… 문화·경제 미래 도시

창동민자역사 내년 3월 완공 예정 총생산유발효과 7700억에 달해 서울아레나 ‘한류 중심지’로 부상 GTX C·우이방학역 인프라 확장 오언석 구청장 “장기 성장 출발점”

저소득 부모 겨울나기 걱정 없게… 분유 지원한 서초

산후조리원연합회와 전달식 진행 2000만원 상당 루비락 500통 기부

국공립 어린이집 늘리고 등하굣길 동행… ‘보육 도시

지방정부 정책 대회 ‘복지 최우수’ 정원오 구청장 “촘촘한 돌봄 앞장”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr