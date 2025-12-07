오은영 박사의 고립·은둔청년 부모 대상 특강…서울시 개최

서울시 건강·의료 명예시장인 오은영 박사



서울시 제공

서울시 건강·의료 명예시장인 정신건강의학과 전문의 오은영 박사가 오는 16일 고립·은둔 청년 부모들을 만나 문제점을 진단하고 해결책을 제시한다.서울시는 종로구민회관 창신아트홀에서 고립·은둔 자녀에 대한 이해와 소통 방법을 주제로 특별 강연을 개최한다고 7일 밝혔다.특강에서는 유승규 안무서운회사 대표가 사례발표에 나선다. 은둔 경험을 딛고 고립·은둔 청년의 회복과 자립을 지원하는 회사를 만든 유 대표는 은둔 경험을 설명하고 고립·은둔 자녀를 둔 부모의 바람직한 소통 방식을 소개한다.이어 오 박사가 고립·은둔 상태에 처한 청년들의 심리적 특성을 고려해 부모가 어떻게 자녀와 소통해야 좋을지 강연한다. 특강은 고립·은둔 청년에 관해 관심 있는 시민 누구나 사전 신청을 통해 들을 수 있다.김철희 서울시 미래청년기획관은 “고립·은둔 문제로 힘들어하는 청년들과 가족들에게 이번 특강이 따뜻한 위로가 되고, 변화로 나아갈 수 있는 작은 용기가 되길 바란다”라며 “시민들의 관심이 큰 만큼, 앞으로도 청년 당사자와 주변인들을 위한 사업을 강화하겠다”라고 말했다.서유미 기자