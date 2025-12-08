서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시, 생활복지정보시스템 시범 운영…“신속한 복

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로, 감염병 예방 33명에 감사장

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중구, 대학 2곳서 전월세 안심계약 상담

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초 방일초 육교 캐노피 아래로 ‘안전 보행’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

정병용 하남시의회 부의장, 연합자율방범대 감사패 받아... “안전한 하남 조성 기여”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

하남시연합자율방범대 총회서 시민 안전을 위한 헌신적 의정활동 ‘공로 인정’
방범 활동 안전성 확보 등 현장 목소리 반영한 실질적 지원 호평
“묵묵히 봉사하는 대원들께 감사... 현장 의견 반영한 정책 추진 약속”


  •
하남시의회 정병용 부의장이 지난 6일 열린 2025년 하남시연합자율방범대 총회에 참석해 감사패를 수여 받았다. 정병용 부의장실 제공


하남시의회 정병용 부의장(더불어민주당, 미사1동·2동)이 지역 사회 안전망 강화에 기여한 공로로 감사패를 받았다.

정 부의장은 지난 6일 하남시청 본관 2층 강당에서 열린 ‘2025년 하남시연합자율방범대 총회’에서 하남시연합자율방범대로부터 감사패를 전달받았다. 이는 그동안 정 부의장이 자율방범대 지원과 지역 치안 환경 개선을 위해 힘써온 의정활동이 높이 평가된 결과다.

감사패에는 “성실하고 열린 마음으로 매사 솔선수범하여 하남시 자율방범대 발전에 큰 힘이 되었다”라며 “대원들의 감사한 마음을 패에 담아 드린다”라는 메시지가 담겼다.

정병용 부의장은 그동안 ▲자율방범대의 활동 환경 개선 ▲예산 확보 ▲방범 인프라 확충 등 현장 중심의 의정활동을 꾸준히 펼쳐왔다.

특히 방범 활동의 안전성 확보와 자율방범대 운영 여건 개선에 적극 나서며 지역 사회 안전망 구축에 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.

조병무 하남시연합자율방범대장은 “정 부의장은 항상 시민의 안전을 최우선으로 생각하며 방범대의 목소리에 귀 기울여 왔다”라며 “그동안의 관심과 지원에 깊이 감사드린다”라고 말했다.

정병용 부의장은 “시민의 안전을 위해 묵묵히 봉사해 주시는 자율방범대원 여러분께 오히려 더 큰 감사의 마음을 전한다”라며 “앞으로도 안전한 하남을 만들기 위해 현장의 목소리를 반영한 정책 추진에 최선을 다하겠다”라고 소감을 밝혔다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “열린 도시 서울서 미래 설계를”

베트남 하노이대서 인재 유치전

“중소·혁신기업 몰린 금천 G밸리… 일자리·산업 생

혁신정책 포럼에 선 유성훈 구청장

성동 경력보유여성 조례, 정부 법 개정까지 이뤘다

차별금지·활동 촉진 등 국회 통과 전국 첫 ‘경력보유여성’ 용어 채택 정원오 구청장 “돌봄 시간은 자산”

광진 ‘골목형상점가’ 5곳 새로 지정

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr