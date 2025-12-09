찜닭파이·하회탈 양갱… 향토 디저트 붐

안동, 전통문화 활용한 2종 선봬

부산, 24종 디저트 조리법 공개



경북 안동시가 개발한 ‘안동찜닭파이’와 ‘하회탈 양갱’이 새로운 향토 디저트로 관심을 끌고 있다. 사진은 먹방 유튜버 히밥이 안동 디저트를 소개하는 모습.

안동시 제공

지방자치단체들이 지역의 향토 식재료와 먹거리, 전통문화를 가미한 ‘향토 디저트’를 잇달아 개발하고 있다. 지역의 고유한 맛과 이야기를 담은 새로운 미식 관광 콘텐츠를 만들어 국내외 관광객에게 색다른 문화·미식 체험 기회를 제공하기 위해서다.경북 안동시는 경북문화관광공사와 함께 최근 안동 향토 식재료와 전통문화를 활용한 미식 디저트 2종을 개발했다고 8일 밝혔다. 안동찜닭을 재구성한 ‘안동찜닭파이’와 하회탈과 지역 특산 과일을 더한 ‘하회탈 양갱’이다.안동찜닭파이는 지역 대표 향토 음식을 현대적 감각으로 재해석한 디저트다. 닭고기, 간장 양념 등 찜닭 재료를 활용하면서 파이 반죽으로 이색적인 식감과 맛을 살렸다고 시는 전했다.하회탈 양갱은 유네스코 세계유산인 하회마을의 상징인 하회탈 모양의 전통 디저트다. 양갱 본연의 부드러운 식감에 안동 특산물인 사과, 딸기 등을 곁들였다.부산시는 지난 5일 ‘부산 음식(B-FOOD) 레시피’ 시즌3 시식회를 열고 맛 칼럼니스트 박상현 등 9명이 팀을 이뤄 개발한 한 입 거리 음식·디저트 조리법 24종을 처음 공개했다.대개 어묵, 국수, 명란, 들기름, 고등어 등과 같은 부산 우수식품과 기장미역·다시마, 대변항 멸치 등 향토 식재료를 활용했다. 개발팀은 팀원별 조리, 합동 테스트, 이야기 발굴을 거쳐 조리법을 완성했다. 부산시는 이번에 개발한 조리법 24종을 각종 행사장, 호텔, 외식업소 등에 보급할 계획이다.대구 중구는 지난달 26~27일 옛 중앙파출소 앞 광장에서 ‘대구약령시 한방 디저트 페스타’를 개최했다. 약령시의 한방 자원을 디저트 산업과 접목해 지역 고유 관광 콘텐츠로 육성하기 위한 목적에서다. 약령시 한방 특구에 있는 카페와 제과점 등 9개 업체가 참여해 인삼양갱, 연자찹쌀케이크, 구기자크림후르츠산도, 오향카페비엔나, 오미쌍화차, 모주깜빠뉴, 총명호두, 약령포카치아, 한방약과타르트 등 자체 개발한 다양한 메뉴를 선보였다.안동 김상화 기자