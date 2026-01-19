서대문구 “준비된 돌봄에서 체감하는 돌봄으로”

서울Pn

“예산·조직·현장과 사업이 조화를 이뤄야”

서울 서대문구는 오는 3월 말로 예정된 보건복지부의 ‘통합돌봄’ 본사업 시행을 앞두고 준비에 만전을 기하고 있다고 19일 밝혔다.


지난해 서울 서대문구청에서 지역돌봄 성과공유회 참가자들이 기념사진을 찍고 있다. 서대문구 제공


서대문구 관계자는 “통합돌봄은 노인과 퇴원환자 등 복합적 돌봄 욕구를 가진 주민들이 살던 곳에서 건강하고 안전한 일상을 이어갈 수 있도록 한다”며 “체계적인 진행을 위해 전담 조직을 선제적으로 정비했다”고 설명했다.

지난해 구청 인생케어과 내 ‘통합돌봄지원팀’을 중심으로 현장 운영 경험과 성과를 축적해 왔으며 올해 들어서는 ‘통합돌봄기획팀’을 신설해 2개 팀 체계를 가동했다.

지난해 시범사업을 통해 현장에서 효과가 검증된 특화사업도 본사업과 연계해 지속 추진한다. 바로 고령자·만성질환자·수술 후 회복기 환자 등을 위한 ‘퇴원환자 안심이동 서비스’다.

구는 지난해 서울시의 ‘통합돌봄 특화사업 공모’에서 선정돼 예산을 확보하고 ‘퇴원은 치료의 끝이 아닌 또 다른 돌봄의 시작’이란 인식 아래 이 서비스를 운영해 왔다. 특히 안전 귀가에 그치지 않고 퇴원환자의 건강 상태·생활 여건·돌봄 욕구를 함께 파악해 필요시 통합돌봄 대상자로 연계한다.

이성헌 구청장은 “통합돌봄은 예산·조직·현장에서 실제 작동하는 사업이 조화를 이뤄야 한다”면서 “시범사업을 통해 충분한 준비를 마친 만큼 본사업 시행과 함께 구민들께서 일상에서 체감하실 수 있는 통합돌봄 서비스를 안정적으로 제공하겠다”고 했다.

서유미 기자
