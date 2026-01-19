서대문구 “준비된 돌봄에서 체감하는 돌봄으로”

“예산·조직·현장과 사업이 조화를 이뤄야”서울 서대문구는 오는 3월 말로 예정된 보건복지부의 ‘통합돌봄’ 본사업 시행을 앞두고 준비에 만전을 기하고 있다고 19일 밝혔다.
서대문구 관계자는 “통합돌봄은 노인과 퇴원환자 등 복합적 돌봄 욕구를 가진 주민들이 살던 곳에서 건강하고 안전한 일상을 이어갈 수 있도록 한다”며 “체계적인 진행을 위해 전담 조직을 선제적으로 정비했다”고 설명했다.
지난해 구청 인생케어과 내 ‘통합돌봄지원팀’을 중심으로 현장 운영 경험과 성과를 축적해 왔으며 올해 들어서는 ‘통합돌봄기획팀’을 신설해 2개 팀 체계를 가동했다.
지난해 시범사업을 통해 현장에서 효과가 검증된 특화사업도 본사업과 연계해 지속 추진한다. 바로 고령자·만성질환자·수술 후 회복기 환자 등을 위한 ‘퇴원환자 안심이동 서비스’다.
구는 지난해 서울시의 ‘통합돌봄 특화사업 공모’에서 선정돼 예산을 확보하고 ‘퇴원은 치료의 끝이 아닌 또 다른 돌봄의 시작’이란 인식 아래 이 서비스를 운영해 왔다. 특히 안전 귀가에 그치지 않고 퇴원환자의 건강 상태·생활 여건·돌봄 욕구를 함께 파악해 필요시 통합돌봄 대상자로 연계한다.
서유미 기자
