서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

걷기 좋은 서초, 예술의전당 앞 교통섬 철거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북에서는 주민들이 예산 짠다…주민참여예산위원회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 공무원 사칭 피해 사례 19건 확인…“주

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포구 여의도 광장아파트, 49층 초역세권 랜드

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

의료·복지 사업 확대… 주민에 진심인 구례

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

구례군


  •
지리산 흑돈.


전남 구례군은 올해 고향사랑기부제 활성화를 위해 모금 홍보와 기금사업 추진에 적극 임할 계획이다.

군은 지난해 고향사랑기부금으로 총 2억 7600여만원을 모금했다. 500만원 이상 고액기부가 감소했지만 기부자 수는 561명 늘어 총 기부액이 증가했다. 1호 기금사업인 지역응급의료기관 운영지원 사업을 추진해 구례의 열악한 의료환경을 개선하는데 기여했다.

군은 올해도 기부 인구 확대를 위해 적극적인 홍보를 펼친다. 다른 지역과의 상호기부와 수도권 대상 홍보를 강화하고, 이달 중 답례품 추가 공모를 마치는 등 기부자 선택의 폭을 확대할 예정이다. 기부자들에 대한 예우와 함께 기금사업 추진현황을 지속적으로 알려 기부 만족도를 끌어올릴 계획이다.

주민들을 위한 다양한 지역 맞춤형 사업도 추진한다. 먼저 일반기금사업으로 ‘찾아가는 구례 행복빨래방 운영사업‘을 추진해 대형 빨래 세탁이 어려운 취약 계층을 지원한다.

지정기부사업으로는 구례군민 보이스피싱 보상보험 운영사업을 통해 주민 재산 보호에 나선다. 이번 사업은 지정기부사업으로는 전국 최초 사례로 평가된다.

지역 내 수요를 반영한 특정 대상 지정기부사업도 시행 중이다. 청소년 국외 보훈 사적지 탐방 사업은 구례북초등학교 총동문회가 모교 학생들을 위해 제안해 추진하는 사업으로 현재 동문회 대상 모금을 진행하고 있다.﻿

구례 최종필 기자
2026-01-22 C6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

주요 정책 한눈에… ‘2026 달라지는 금천생활’

‘그냥드림’ ‘그린푸줏간’ 등 운영

안전제일 은평, 중대산업재해·시민재해 막는다

전국 첫 ISO 45001·SCC 인증 전담인력 11명… 서울 평균 4배

“홍제역 활성화·경의선 지하화… 서대문 행복 300

이성헌 구청장 신년인사회

강남, ESG 행정으로 3년간 1234억 절감

민관 협력해 지역사업 246개 해결

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr