답례품 6종 추가… ‘군위 딸기’ 인기 견인

군위군



친환경 군위 딸기.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구 군위군은 최근 고향사랑답례품으로 6개 품목을 추가했다. ▲스마트팜에서 생산해 품질이 뛰어난 군위농원 ‘미니 오이’ ▲고랭지 재배 사과인 삼삼농장 사과 ▲동결건조공법으로 딸기 향과 영양소를 살린 세이베리팜 딸기칩 ▲대추씨에 생강, 도라지를 더한 참맛농부의 ‘티테일 대추씨차 선물세트’ ▲군위 재배 고추를 가공한 농장믿지혜의 고춧가루 ▲군위 대추를 활용한 군위해피디저트협동조합의 ‘구니담 수제대추모약과’ 등이다.고향사랑기부제 답례품은 모두 58개 품목으로 늘었다. 이 중 고품격 프리미엄 딸기인 ‘친환경 군위 딸기’가 단연 인기다.군위군은 기부자들의 다양한 취향을 반영하는 매력적인 답례품을 지속적으로 발굴할 계획이다. 군의 지난해 모금액은 2억 1200만원을 기록했다. 총 1383명의 소중한 마음이 집결된 결과다.군은 이런 성원에 힘입어 지난해 전통시장 쉼터 설치, 경로당 가스안전차단기 설치, 고향사랑 안전조끼 지원 등의 사업을 펼쳐 호응을 얻었다.올해는 어르신과 취약계층을 위한 ‘고향사랑 세탁 서비스 사업’, 생활을 개선하는 ‘영양 업(UP)! 활력 업(UP)! 어르신 건강밥상 지원사업’을 추진할 계획이다.﻿대구 김상화 기자