하남 동서울변전소 증설 돌파구?… 광암마을 “이주 전제 수용”

지역 주민들 반발로 수년째 답보

대체 부지 후보지서 첫 유치 의사

“의견 수렴 과정 거쳐 수일 내 결정”

동해안에서 생산된 전력을 수도권으로 이송하는 초고압직류송전(HVDC) 시스템의 핵심 거점인 동서울변전소 증설 사업이 전환점을 맞을 지 주목된다.변전소 증설 사업은 인접 지역 주민 반대로 수년 째 답보 상태였으나 대체 부지 후보 지역에서 이주 대책 마련을 전제로 유치 의사가 나왔기 때문이다.22일 경기 하남시 등에 따르면 감일동 북단 광암마을 주민들은 의견 수렴 과정을 거쳐 수일 내로 동서울변전소 유치 의사를 한국전력에 전달할 예정이다.이 마을 주민 A씨는 서울신문에 “변전소 인근 주민들과 달리 우리는 이주 대책이 마련된다면 변전소 이전을 수용하겠다는 뜻을 (한전에) 이미 밝혔다”며 “주민 동의를 다시 모아 공식 입장을 전달할 예정”이라고 말했다. 광암마을은 50여 가구가 거주하는 소규모 마을로, 변전소와는 세종포천고속도로를 사이에 두고 있다.또 금암산과 수도권제1순환고속도로 서하남 분기점 등에 둘러싸여 외부와 단절된 구조다. 주민들은 인접한 동성학교 부지까지 포함하면 26만여㎡ 규모의 가용 부지가 확보되어 변전소 조성이 가능하다는 입장이다.이런 움직임은 한전이 최근 대체 부지 검토를 공식 언급하며 수면 위로 떠올랐다.한전은 최근 기후에너지환경부 산하기관 업무보고 브리핑에서 “광암마을과 천현동 캠프 콜번, 팔당댐 인근 등을 대체 후보지로 검토 중”이라며 “이전 방침이 공식 확정된 건 아니다”고 밝혔다.동서울변전소 증설은 한전이 약 7000억원을 투입해 기존 시설을 옥내화하고 확보된 부지에 HVDC 변환소를 신설하는 국가 전력망 사업이다. 그러나 하남시는 전자파·소음, 주거지 인접 대규모 설비에 따른 시민 불안을 이유로 2024년 8월 인허가를 불허했다. 반면 같은 해 12월 경기도 행정심판위원회는 이 처분이 부당하다고 판단했다. 한전은 전력망 구축이 장기화할 경우 연간 3000억원 규모의 전력 비용 상승이 발생할 수 있다는 입장이다.대체 부지 후보지 중 캠프 콜번의 경우 도시개발사업을 앞두고 있어 추가 갈등이 우려되나 광암마을은 주민 의사가 비교적 명확해 현실적인 대안으로 부상하고 있다.한상봉 기자