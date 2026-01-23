동작, 민선 8기 외부 재원 353억 확보

서울Pn

도시 개발·재정 혁신 등 적극 응모
재정적 부담 덜고 정책 기반 마련


박일하 동작구청장


서울 동작구는 2022년 민선8기 출범 이후 정부와 외부 기관 공모·평가에서 총 301건의 사업이 선정돼 353억원의 외부 재원을 확보했다고 22일 밝혔다.

구는 2022년 박일하 구청장 취임 이후 도시개발, 적극행정, 재정혁신, 복지, 안전 등 분야에 집중해 외부 공모사업에 적극 나서왔다. 그 결과 ▲키즈카페 조성사업(46억원) ▲가공배전선로 지중화사업(28.5억원) ▲중앙대·숭실대 캠퍼스타운 조성사업(18억원) ▲마을버스 동작구 DRT(수요응답형)실증사업(6억원) 등의 공모사업에 선정돼 외부 재원 조달에 성공했다.

아울러 한국매니페스토실천본부 주관 ‘민선 8기 전국 기초단체장 공약실천계획서 평가’에서 3년 연속 최고 등급(SA) 수상, ‘전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서는 2년 연속 우수상을 받는 등 공약 이행 부문에서도 성과를 인정받았다.

박 구청장은 “안정적인 재원 확보로 정책 추진의 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”면서 “앞으로도 지역 현안 해결과 주민생활 개선을 위한 실질적 성과 창출을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.


박재홍 기자
2026-01-23 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Leaders Today

