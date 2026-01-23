광진구, 군자체력인증센터에 ‘체험형 체력 측정’ 도입



서울 광진구 군자체력인증센터 . 광진구 제공

서울 광진구가 ‘서울체력9988 군자체력인증센터’의 운영 방식을 체험형·인증형 체력측정으로 개편한다.지난해 말 개소한 센터는 체력측정실, 운동처방실, 체력증진교실을 갖추고 있다. 윗몸일으키기, 악력측정기, 왕복달리기 등 체력측정 장비와 체지방측정기, 체성분분석기 등 다양한 장비를 활용해 과학적 체력 평가와 운동처방까지 건강관리 전 과정을 지원한다.구는 인력과 시설을 보완해 센터 운영의 내실을 강화한다. 올해부터 체력측정 프로그램에 ‘체험형 측정’을 도입해 기존의 인증형과 병행 운영한다. 일상적인 체력 점검부터 인증까지 누구나 부담 없이 이용할 수 있도록 대상을 확대했다.체험형 측정은 오전 시간대에 운영되며, 혈압과 신장·체중, 근력, 심폐지구력 등 필수 항목을 간편하게 측정해 짧은 시간 안에 자신의 현재 체력 상태를 확인할 수 있다. 결과는 체력평가지와 건강체력평가지로 제공된다. 오후부터는 인증형 측정을 운영한다. ‘국민체력100’ 시스템과 연계한 종합 체력 측정 후 체력인증서를 발급한다.운영 방식 개편으로 하루 이용 가능 인원도 크게 늘어날 예정이다. 기존 하루 12명 수준이던 측정 인원을 최대 52명까지 확대해 더 많은 구민이 서비스를 이용할 수 있다.김경호 구청장은 “이번 센터 운영 개편으로, 체력 인증이 목적이 아니더라도 누구나 센터를 찾아 부담 없이 체력 관리를 시작할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 구민 모두가 건강하고 활력 있는 삶을 누릴 수 있도록 생활 속 체력향상 기반을 꾸준히 확충해 나가겠다”고 했다.서유미 기자