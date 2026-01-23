신계용 시장, “정부 주택공급 대책 추가 공급지 지정 반대 입장” 밝혀

서울Pn

과천시청 전경


정부의 주택 공급 대책 발표를 앞두고 경기 과천시가 추가 주택 공급 후보지 지정에 대해 반대 입장을 밝혔다.

이는 지난 21일 이재명 대통령 신년 기자회견에서 정부의 주택 공급 대책 발표가 예고된 이후, 시내 신규 주택 공급지 지정 가능성이 언급되고 있는 데 따른 것이다.

과천시는 2020년 정부의 과천청사 유휴 부지 주택 공급 계획 발표 당시 대규모 시민 반대와 지역사회 갈등을 겪은 바 있다.

이후 국토교통부와의 협의를 통해 과천과천지구에 3000여 세대, 과천갈현지구에 1000여 세대의 주택 공급 물량을 추가 건설하는 것으로 조정되면서 해당 계획이 철회됐다.

현재 시는 과천지식정보타운, 과천과천지구, 과천주암지구, 과천갈현지구 등 4곳의 공공주택지구 개발이 동시에 진행되면서 도로·교통, 상·하수도, 교육시설 등 도시 기반 시설의 수용 여건이 한계에 이른 상황이다.

시는 이러한 여건을 고려할 때 추가적인 주택 공급지 지정은 도시의 지속 가능성과 시민 생활 여건에 큰 부담이 될 수 있다고 판단하고 있다.

신계용 과천시장은 “과천시는 현재도 도시 기반 시설의 수용 능력을 넘어서는 개발이 진행 중인 상황”이라며 “과천시 내 추가 주택 공급지 지정에 대해서는 시민들과 뜻을 같이해 분명히 반대한다”라고 밝혔다.

이어 “정부의 주택 공급 정책 취지는 공감하지만, 지역 여건을 충분히 고려한 신중한 접근이 필요하다”라고 덧붙였다.

안승순 기자
