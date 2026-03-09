서울 강서구 ‘희망온돌’ 캠페인서 80억원 모금…“자치구 역대 최대”

릴레이 후원 늘고 현물 성품 증가

동전 꾸러미·2000만원 익명 후원도



강서구 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’

진교훈 서울 강서구청장이 지난해 11월 구청 앞에서 열린 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 선포식’에서 인사하고 있다.

강서구 제공

서울 강서구는 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업에서 2년 연속으로 서울 자치구 최대 금액을 모금했다고 9일 밝혔다.강서구에 따르면 지난해 11월부터 3개월간 모인 모금액은 전년 대비 약 32억원 증가한 80억 6000만원으로 집계됐다. 이는 목표한 25억원의 3.2배 수준이자, 역대 서울 자치구 모금액 중 1위다. 세부적으로는 현금 15억 600만원, 현물 65억 5400만원이 모였다.희망온돌 따뜻한 겨울나기는 저소득층의 겨울나기를 돕기 위해 구와 서울사회복지공동모금회가 진행하는 모금 활동이다.특히 기부자가 다음 기부자를 추천하는 ‘기부 나눔 릴레이’에는 481명이 참여해 전년 대비 81% 늘어난 27억원을 모금했다. 어린이집·유치원 125곳에서도 ‘사랑의 저금통 마음모으기’에 참여해 3600만원 상당을 보냈다. 현물 기부도 두배 가까이 늘었다.등촌3동의 한 어르신은 어려운 대학생을 위해 2000만원을 익명으로 후원했다. 발산1동의 한 주민은 이사 중 찾았다는 동전 13만 4290원을 비닐봉지에 담아 전달한 뒤 급히 자리를 떴다.성금 5억 6000만원은 생계·의료·주거·교육비 지원이 필요한 915가구와 장애인·어르신·아동복지시설 24곳에 전달됐다. 성금과 성품은 앞으로 추석 명절 지원금이나 저소득 청년 1인 가구를 지원하는 ‘강서청년둥지사업’, 희귀질환 아동 치료비 등 복지 사각지대 이웃을 위해 쓰일 예정이다.구 관계자는 “기부자분들의 따뜻한 마음이 지역 곳곳에 의미 있게 전달될 수 있도록 세심히 관리하겠다”고 밝혔다.김주연 기자