구로구, 의료급여 장기입원자 실태조사 실시… ‘맞춤형 케어’

“내실 있는 사례관리로 복지 안전망 구축”



서울 구로구의 의료급여 사례관리자가 한 병원 입원실에서 장기입원 수급자와 맞춤형 사례관리 면담을 하고 있다. 구로구 제공

서울 구로구가 의료급여 수급자의 장기입원 실태를 종합적으로 파악하기 위해 ‘의료급여 장기입원자 실태조사’에 나선다.구로구는 불필요한 장기입원을 방지하고 수급자에게 개별 상황에 맞는 맞춤형 복지 서비스를 제공하기 위해 실태조사를 한다고 9일 밝혔다. 이번 조사는 관내·외 18개 의료기관에 입원 중인 의료급여 수급자 178명을 대상으로 이뤄진다.구는 동일 질환으로 31일 이상 입원 중이거나 입·퇴원을 반복하는 경우 등을 조사한다. 의료급여 사례관리사가 직접 병원을 방문해 당사자와 보호자의 면담을 진행한다. 이어 입원 적정성, 퇴원 가능 여부, 자원 연계 및 사례 관리 필요성 등을 자세히 검토할 계획이다. 대상자의 상태가 의료적으로 큰 필요가 없음에도 주거 문제나 돌봄 공백으로 퇴원하지 못하는 경우 재가 의료급여 사업을 적극 연계한다.장인홍 구로구청장은 “실태조사는 단순히 입원 일수를 줄이는 것이 목적이 아니라, 수급자 개인의 건강과 복지 욕구에 맞는 적정한 서비스를 제공하는 것이 핵심”이라며 “내실 있는 사례관리를 통해 의료급여 재정 누수를 막고 촘촘한 복지 안전망을 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.서유미 기자