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김성기 경기도의원, 경기도사회복지연대와 간담회… “복지 후퇴 없도록 엄중히 지켜볼 것”

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▲경기도의회 보건복지위원회 의원들과 경기도사회복지연대 관계자들이 7일 도의회 중회의실1에서 사회복지 정책 간담회를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 김성기 의원(더불어민주당, 비례)이 경기도의 재정 건전화 기조로 복지예산 축소 우려가 커지자 “재정 부담이 가장 먼저 복지로 향해서는 안 된다”며, 예산 심사에서 복지 현장의 목소리를 꼼꼼히 반영하겠다고 밝혔다.

김 의원은 7일 경기도의회 중회의실1에서 열린 ‘사회복지 정책 간담회’에 참석해 사회복지 현장의 의견을 들었다.

이번 간담회는 경기도의회 보건복지위원회와 경기도사회복지연대가 함께 마련했다. 김동규 보건복지위원장과 우현욱 의원 등 보건복지위원회 위원들, 전창호 경기도사회복지연대 상임대표를 비롯한 연대 소속 단체 관계자들이 참석했다. 참석자들은 도내 사회복지 현안과 제도 개선 과제를 두고 현장 의견을 나누고, 민관 협력 방안을 논의했다.

간담회는 경기도가 재정 건전화를 언급하며 사실상 대대적인 정책사업 예산 감축을 예고한 가운데 열렸다. 재정 여건이 어려워지면서 복지 분야 예산 축소를 걱정하는 목소리가 현장에서 나오고 있다.


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▲김성기 경기도의원이 7일 열린 사회복지 정책 간담회에서 마이크를 잡고 복지예산 축소 방지 및 지원 강화를 강조하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)


김 의원은 상황을 엄중하게 보고 있다고 밝혔다. 김 의원은 “지금 복지 현장이 처한 상황을 엄중하게 인식하고 있다”며 “복지예산이 줄어드는 일이 없도록 촉각을 곤두세우고 지켜보겠다”고 말했다.

이어 “재정이 어렵다는 사정은 알고 있지만, 그 부담이 가장 먼저 복지로 향해서는 안 된다”며 “예산 문제로 경기도의 복지정책이 뒷걸음질하는 일이 없도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

끝으로 김 의원은 “현장의 이야기를 듣는 자리로 끝나지 않도록, 오늘 나온 의견을 예산 심사 과정에서 하나하나 살피겠다”고 밝혔다.

양승현 리포터
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