박상근 서울시의원, 도봉구 학교 교육환경개선 예산 325억원 확정 이끌어

신도봉중·백운초·효문고·쌍문초·효문중 등 도봉 관내 노후 시설 대폭 개선

“우리 아이들이 안전하고 쾌적한 환경에서 미래를 꿈꿀 수 있도록 계속해서 꼼꼼히 챙길 것”



교육위원회 회의에 참석해 발언중인 박상근 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 교육위원회 소속 박상근 의원(더불어민주당, 도봉2)은 8일 2026년도 서울시교육청 제2회 추가경정예산을 통해 도봉구 관내 초·중·고등학교 교육환경 개선을 위한 예산 총 324억 9800만원이 확정됐다고 밝혔다. 도봉 지역 학교들의 숙원 사업들이 대거 포함되어 교육 인프라가 획기적으로 개선될 전망이다.이번에 확보된 예산은 학생들의 일상 공간인 특별교실과 강당, 체육관, 야외학습장, 수배전 설비 등 노후한 학교 시설을 신속하게 개선하고, 화재를 비롯한 각종 재난 위험으로부터 안전한 학습 환경을 다지는 데 집중적으로 활용될 예정이다.세부적으로는 ▲신도봉중 수배전 시설 및 특별교실 환경개선 4억 3000만원 ▲백운초 특별교실 환경개선 및 전자칠판 설치 2억 3600만원 ▲효문고 강당 겸 체육관 시설 및 출입문 개선 1억 6900만원 ▲쌍문초 야외학습시설 및 정문 환경개선 9000만원 ▲효문중 화재 취약 샌드위치 패널 철거 6300만원 등이다.특히 이번 추경 예산은 노후 수배전 시설 교체와 샌드위치 패널 철거처럼 학생 안전과 직결된 핵심 안전망을 마련하는 사업뿐만 아니라, 그린스마트 미래학교 전환 및 스마트기기 보급 등 미래형 학습 환경 조성을 위한 국비·특별교부금 사업까지 폭넓게 담아내며 도봉구 관내 교육 인프라의 전반적인 질적 도약을 이끌어낼 것으로 예상된다.아울러 제12대 서울시의회 교육위원회에서 활동 중인 박상근 의원은 이번 추경안을 심의하며 도봉 지역 내 노후 학교 시설 현황을 면밀하게 점검하고, 현장에서 제기된 시급한 개선 과제들이 예산안에 빠짐없이 반영될 수 있도록 교육청 당국과 긴밀한 소통 및 협의를 이어왔다.박 의원은 “학교의 교육환경은 단순히 건물의 물리적 상태를 넘어 우리 아이들의 안전과 학습권에 직결되는 가장 기본적인 권리”라며 “학생들이 매일 생활하는 공간인 만큼 위험 요소를 조기에 차단하고 미래 교육에 걸맞은 쾌적한 인프라를 구축하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.이어 “대규모 예산을 확보한 것에 그치지 않고, 이 예산들이 실제 학교 현장에서 차질 없이 집행되어 학생과 학부모 모두가 긍정적인 변화를 체감할 수 있을 때까지 끝까지 꼼꼼하게 살피며 현장 중심의 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터