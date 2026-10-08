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“마산로봇랜드서 구산면 홍합 맛보세요” 무료 시식·특판전

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13일까지 오후 2시~오후 7시 진행


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경남 마산로봇랜드 테마파크 정문에서 열리는 ‘2026년 구산면 홍합 무료 시식·특판전’ 모습. 2026.10.8. 경남로봇랜드재단 제공


경남 마산로봇랜드에서 지역 특산물인 구산면 홍합을 맛보고 구매할 수 있는 행사가 이어지고 있다.

경남로봇랜드재단은 오는 13일까지 주말과 공휴일 10일간 테마파크 정문에서 ‘2026년 구산면 홍합 무료 시식·특판전’을 연다고 8일 밝혔다. 행사는 지난 3일 시작했다.

이번 행사는 구산면사무소와 구산면 수산업경영인연합회의 요청으로 마련됐다.

지역 어민들에게는 수산물 판로를 넓힐 기회를 제공하고, 로봇랜드 방문객에게는 테마파크에서 지역 특산물을 직접 맛볼 수 있는 즐길 거리를 선보이려는 취지다.

행사는 오후 2시부터 7시까지 진행한다. 현장에서는 구산면에서 생산된 홍합을 판매하고 홍합탕 무료 시식도 함께 운영한다. 홍합은 비닐과 아이스팩을 활용해 포장 판매하며, 1인당 100개까지 구매할 수 있다.

방문객 이벤트도 마련된다. 이용객이 몰리는 시간대에는 반짝 할인과 행사 종료 전 할인판매가 진행되며 현장 키오스크 즉석 사진기를 활용한 ‘무료 시식 인증샷’ 이벤트도 열린다.

QR 설문에 참여하면 경품을 받을 수 있는 이벤트도 진행한다. 1등 종일 이용권 2매는 10명, 2등 인형 열쇠고리는 15명, 3등 문구 세트는 25명에게 제공한다.

로봇랜드재단은 이번 행사를 계기로 지역 수산물과 테마파크 콘텐츠를 결합해 지역 어민의 판로 확대와 관광객 유치를 함께 꾀한다는 계획이다.

박태훈 경남로봇랜드재단 원장은 “방문객들이 구산면에서 생산되는 홍합의 우수성을 직접 경험하고 지역 수산물에 관심을 갖는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 연계한 콘텐츠를 발굴해 방문객에게 새로운 즐길 거리를 제공하고 지역경제 활성화에도 힘을 보태겠다”고 말했다.

창원 이창언 기자
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