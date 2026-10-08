서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울 ‘달빛야장’ 6곳 상생협약…주민·상인이 상생

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

외인관광객, 올 1~8월 서울서 7조 썼다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

문화발전부터 경영혁신까지…강동문화재단, 행정안전부

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구, 달빛 아래 전통시장 6곳 릴레이 야

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

경북도의회 교육위원회 “현장에서 답을 찾는 의정”… 주요 교육 현장 현지확인 실시

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

신설학교 안전 밀착 점검 및 미래 역량 강화 현장 행보 박차


  •
경북도의회 교육위원회(위원장 정한석) 현지확인. 경북도의회 제공


경북도의회 교육위원회(위원장 정한석)는 제366회 제1차 정례회 기간 중 지난 7일부터 8일까지 양일간 도내 주요 교육 현장을 방문해 현지확인을 실시했다.

첫 일정으로 급변하는 교육 수요에 맞춰 신설된 포항시 오천읍에 위치한 포항해오름중학교를 찾아 ‘학생 중심 미래 교육 인프라 구축’과 ‘안전하고 쾌적한 교육환경 조성’ 실태를 직접 점검하는 한편, 교육현장의 목소리를 청취하고 학교 관계자들을 격려했다.

이어 포항시에 자리한 미래 융합 교육의 거점인 경북도교육청 과학원과 수학문화관, 환경교육센터를 연이어 찾아, 학생들이 스스로 체험하고 시행착오를 거치며 원리를 습득하는 ‘학생 주도형 탐구·체험 중심 교육’의 내실 있는 운영을 거듭 당부했다.

아울러 경주 소재 화랑교육원을 방문해 공동체 의식과 올바른 인성을 길러주는 화랑정신 계승 수련 프로그램의 안전성을 면밀히 점검하고, 우리 아이들이 전인적으로 성장할 수 있는 체험형 대안 교육 공간의 발전 방향에 대해 깊이 있게 논의했다.


  •
경북도의회 교육위원회(위원장 정한석) 현지확인. 경북도의회 제공


끝으로 경북도교육청 발명인공지능교육원을 찾아 최근 AI 및 디지털 대전환 흐름에 발맞춘 생성형 AI 및 미래기술 체험 공간을 면밀히 둘러보며, 미래형 인재를 육성하기 위한 소프트웨어 교육 활성화 방안을 강조했다.

정한석 위원장은 현지확인을 모두 마친 후 “이번에 점검한 포항해오름중학교를 비롯한 신설 학교와 과학·수학·환경·인공지능 그리고 인성교육을 아우르는 체험 시설들이 경북 아이들의 큰 꿈을 키워나가는 든든한 요람이 되도록 의회 차원의 실효성 있는 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 포부를 밝혔다.

류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지방정부·중앙당 잇는 ‘가교’… 막힌 현안 풀겠다

민주당 전국기초단체장協 대표로 선출된 이승로 성북구청장

박운기 구청장 ‘경청의 100일’… 주민 1226명

현장 289회 찾아 서대문 현안 청취

재건축은 당기고 청년정책 현실로… 민선 9기 서초의

AI 등 신성장정책 방향 구체화 전성수 청장 “주민소통 최우선”

현수막 한 장에서 시작된 ‘소확행’…정창수 강북구청

민선 9기 취임 100일 성과 공개

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr