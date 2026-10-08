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‘성과보다 경청과 소통!’…성수석 시장, 취임 100일 토크콘서트 개최

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8일 민선 9기 취임 100일을 맞아 성수석 이천시장이 청년카페 이룸 앞 잔디광장에서 시민과 함께하는 이야기 공연(토크콘서트)을 진행하고 있다. 이천시 제공


성수석 경기 이천시장이 8일 청년카페 이룸 앞 잔디광장에서 민선 9기 취임 100일을 맞아 ‘100일, 시민의 목소리를 듣다’를 주제로 시민과 함께하는 이야기 공연(토크콘서트)을 열었다.

취임 100일의 성과를 알리는 관행적인 기념행사에서 벗어나, 지난 100일을 시민과 함께 돌아보고, 앞으로의 시정에 시민의 목소리를 담기 위한 소통의 자리로 마련됐다.

성 시장은 민선 9기 출범 이후 100일간의 소회와 시정 철학을 시민들과 공유하고, 앞으로의 시정 방향을 핵심어로 풀어내며 이천시가 앞으로 시민과 함께 만들어 갈 변화를 중심으로 공연을 이끌었다.

‘시민과의 대화’에서 시민들은 일상 속 느낀 생각과 정책 제안, 이천시에 대한 바람을 자유롭게 이야기했다. 성 시장은 시민들의 이야기를 듣고 하나하나 답변했다.

이날 행사는 정해진 형식이나 격식 없이 야외에서 시민들과 시장이 마주 앉아 이야기를 주고받는 편안한 분위기 속에서 진행돼 ‘시민의 목소리에서 시정의 답을 찾겠다’는 민선 9기의 소통 의지를 보여 줬다.

성수석 시장은 “취임 100일은 지난 시간을 자축하기 위한 날이 아니라 시민 여러분께 더 가까이 다가가 목소리를 듣고, 앞으로의 4년을 함께 만들어 가기 위한 새로운 출발점”이라며 “오늘 들려주신 시민 한 분 한 분의 이야기를 소중히 새기겠다”라고 말했다.

안승순 기자
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