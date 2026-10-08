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정용채 경북도의원, 보이스피싱 예방 위해 개정 조례안 대표발의

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전기통신금융사기 피해 방지 지원계획 수립 및 실태조사 근거 마련
방지 프로그램 보급 및 피해자 상담 지원으로 도민 재산 보호 기대


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정용채 경북도의원


정용채 경북도의원(더불어민주당, 비례)이 날로 고도화되는 전기통신금융사기로부터 도민의 재산을 안전하게 보호하고 체계적인 예방 대책을 구축하고자 ‘경북도 전기통신금융사기 피해 방지 지원 조례 일부개정조례안’을 대표발의했다.

최근 보이스피싱과 스미싱 등 금융사기 수법이 더욱 지능화되면서, 도민들의 재산상 피해를 예방하기 위한 실효성 높은 대책 마련의 필요성이 크게 제기되고 있다. 이에 정 의원은 피해 예방 정책의 추진 동력을 대폭 강화하고 관련 지원 사업의 내실을 기함으로써 도민이 안심할 수 있는 금융 환경을 조성하고자 이번 조례안을 마련했다.

조례안의 주요 내용으로는 ▲상위법 개정에 따른 조례안 정비 ▲‘피해 방지 지원계획’ 수립·시행 규정 신설 ▲실태조사 실시 근거 마련 ▲전기통신금융사기 방지 프로그램 보급 ▲피해자에 대한 법률상담 및 심리상담 연계 지원 등을 명시했다.

정 의원은 “나날이 고도화되는 보이스피싱 수법으로부터 도민의 소중한 재산을 지키기 위해서는 선제적이고 체계적인 방지 대책이 필수적이다”라며, “이번 조례 개정을 통해 예방 정책 수립과 방지 프로그램 보급, 피해자 상담 지원 등 실질적인 지원 체계를 구축하여 도민이 안심할 수 있는 건전한 금융 환경을 조성하는 데 기여하기를 기대한다”고 제정 취지를 밝혔다.

한편, 지난 7일 경북도의회 기획경제위원회 심의를 통과한 이번 조례안은 오는 15일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.


류정임 리포터
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