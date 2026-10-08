박순범 경북도의회 부의장, 파크골프 열풍에 제도적 뒷받침 나서

경북 파크골프 진흥 위한 체계적 지원 근거 마련

“도민 건강과 활기찬 노후 위한 생활체육 지원 강화할 것”



박순범 경북도의회 부의장

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경북도의회 박순범 부의장(칠곡)이 대표발의한 ‘경북도 파크골프 진흥 및 지원 조례안’이 지난 7일 문화환경위원회 심사를 통과했다.이번 조례안은 급증하는 파크골프 수요에 발맞추어 관련 시설과 이용 여건을 개선하고, 지역 주민들이 안정적으로 참여할 수 있는 법적·제도적 토대를 구축하고자 추진됐다. 주요 내용으로는 파크골프장 확충 및 기존 시설 보수, 관련 교육 프로그램 운영과 전문 인력 양성, 각종 대회 개최 및 교류 지원 등 경북도가 시행할 수 있는 다각적인 사업 추진 근거가 포함됐다.아울러 해당 사업에 필수적인 재정적 지원과 함께 도내 시·군 및 유관기관 간의 협조 체계에 관한 법적 토대를 구체화하여, 파크골프 활성화를 위한 각종 지원 방안이 보다 체계적으로 추진될 수 있는 기틀을 확립했다.이번 조례안은 전국적인 파크골프 확산과 경북의 지속적인 생활체육 수요 증가를 반영한 것이다. 특히 고령인구 비중이 높은 경북에서는 파크골프 참여가 활발하다.대한파크골프협회에 따르면 도내 등록회원은 2022년 1만 1261명에서 지난해 2만 4093명으로 두 배 이상 증가했으며, 회원 수는 전국에서 두 번째 규모다. 올해 8월 말 기준 도내에서는 파크골프장 94개소가 운영 중이다.이번 조례안은 파크골프 인구 증가에 따른 시설 수요에 대응하는 한편, 교육과 대회 운영 등 지원 범위를 넓히는 데 중점을 뒀다. 특히 도와 시·군, 관련 단체의 협력을 통해 지역별 여건에 맞는 파크골프 진흥사업을 추진할 수 있도록 했다.박순범 부의장은 “파크골프는 단순한 여가활동을 넘어 어르신들의 건강과 활기찬 노후를 뒷받침하는 생활체육으로 자리매김하고 있다”며 “고령화가 빠르게 진행되는 경북에서는 누구나 가까운 곳에서 편리하게 운동할 수 있는 여건을 마련하는 것이 더욱 중요하다”고 강조했다.이어 “늘어나는 파크골프 수요에 맞춰 시설을 확충하고 이용환경도 꾸준히 개선해 나가야 한다”며 “이번 조례를 바탕으로 도민들이 보다 나은 환경에서 생활체육을 즐길 수 있도록 경북도의회에서도 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.한편, 이번 조례안은 오는 15일 경북도의회 본회의에서 최종 심의·의결될 예정이다.류정임 리포터