경기도의회 보건복지위원회, 사회복지 현장과 소통·협력 강화

김동규 위원장 “현장의 목소리를 지속적으로 듣고 함께 해법 찾겠다”

경기도사회복지연대와 정책간담회 개최

사회복지 현장의 다양한 의견 공유… 도의회-현장 간 지속적인 협력관계 강화



▲ 지난 7일 도의회 중회의실에서 경기도사회복지협의회를 포함한 경기도사회복지연대 관계자들과 정책간담회를 개최한 경기도의회 보건복지위원회(위원장 김동규). (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회(위원장 김동규, 더불어민주당·안산)가 지난 7일 도의회 중회의실에서 경기도사회복지협의회를 포함한 경기도사회복지연대 관계자들과 정책간담회를 개최하여 도내 사회복지 현장의 주요 과제와 미래 발전 방안을 다각도로 모색했다.이번 자리는 도의회 보건복지위원회와 복지 현장 간의 유기적인 소통 구조를 다지고, 현장의 다양하고 생생한 목소리를 향후 의정 활동에 적극 담아내고자 기획되었다. 현장에는 김동규 위원장과 보건복지위원회 위원들, 경기도사회복지연대에 참여하는 각 복지 영역별 단체 대표들이 두루 참석하여 일선의 애로사항 및 제도적 보완점에 대해 솔직하고 다채로운 의견을 교환했다.김 위원장은 인사말을 통해 “사회복지 현안이 갈수록 복잡하고 다양해지고 있는 만큼 정책을 만드는 과정에서 현장의 의견을 듣는 것이 무엇보다 중요하다”며 “경기도 사회복지 현장을 지켜온 종사자와 단체들이 있기 때문에 경기도의 복지체계가 든든하게 유지되고 있다”고 말했다.이어 “도의회가 현장의 모든 문제를 한 번에 해결할 수는 없지만, 현장에서 어떤 어려움을 겪고 있고 어떤 제도적 지원이 필요한지 지속적으로 듣고 함께 해결책을 찾아가는 것이 중요하다”며 “오늘 제안된 의견들도 하나하나 살펴보겠다”고 밝혔다.간담회 자리에서는 사회복지시설 종사자의 처우와 근무환경 개선을 비롯해 시설별 임금·경력 인정체계 정비, 지역아동센터 등 복지시설의 안정적 운영 방안, 장애인복지시설 지원 및 중증장애인생산품 구매 활성화 방안 등 다양한 현장 안건이 집중적으로 올려졌다. 참석자들은 실효성 있는 복지정책이 추진되기 위해선 정책 입안 단계부터 현장의 풍부한 경험과 전문성을 적극 담아내야 한다고 입을 모으며, 도의회와 복지 현장 간 지속적이고 정례적인 소통 창구 마련이 시급하다고 역설했다.이에 김 위원장은 개별 단체의 현안을 보다 구체적으로 파악하기 위해 각 사회복지단체가 현장에서 우선적으로 개선이 필요하다고 판단하는 사항을 정리해 보건복지위원회와 지속적으로 공유해 줄 것을 제안했다.김 위원장은 “현장의 요구사항을 구체적으로 정리해 주시면 보건복지위원회 의원들과 전문위원실, 정책지원 인력이 함께 살펴보고 제도적으로 검토할 수 있는 사항과 정책적으로 논의할 수 있는 부분을 차근차근 검토하겠다”고 말했다.또 사회복지시설 종사자의 처우 개선과 관련해서는 시설 유형에 따라 임금과 호봉, 경력 인정기준 등이 서로 다른 현실에 대한 현장 의견을 청취하고, 향후 보다 안정적인 사회복지 인력체계를 마련하기 위한 논의를 이어갈 필요가 있다는 데 공감했다.김 위원장은 특히 “사회복지는 행정기관이나 의회만으로 완성할 수 있는 영역이 아니다”며 “도민들과 가장 가까운 곳에서 복지서비스를 제공하는 현장의 경험과 전문성이 정책에 제대로 연결될 수 있어야 한다”고 강조했다. 이어 “경기도사회복지협의회 등 각 분야 사회복지단체가 현장의 의견을 모아 전달하고, 도의회가 이를 정책과 제도 차원에서 검토하는 협력관계를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.이날 참석자들은 도의회와 사회복지 현장이 정책간담회뿐 아니라 지역과 분야별로 보다 자주 교류하고, 새로운 복지수요와 현장의 변화에 공동으로 대응할 수 있는 소통체계를 만들어갈 필요가 있다는 데 뜻을 같이했다.간담회를 마무리하며 김동규 위원장은 “오늘 간담회가 한 번의 만남으로 끝나기보다는 경기도사회복지협의회와 보건복지위원회가 서로의 역할을 이해하고 지속적으로 협력하는 출발점이 됐으면 한다”고 말했다.덧붙여 “현장의 목소리가 정책과 의정활동으로 이어질 수 있도록 소통의 문을 항상 열어두겠다”며 “앞으로도 사회복지 현장과 긴밀히 협력해 도민이 체감할 수 있는 복지정책을 만들어가는 데 보건복지위원회가 함께하겠다”고 강조했다.류정임 리포터