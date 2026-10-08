김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장 “도내 청년공간 활성화 위해 지속적 관심 기울일 것”

8일 광명시 청년동에서 열린 소통회의 참석해 도내 청년공간 운영자 격려

“청년공간 활성화와 안정적 운영 위해 지속적인 관심과 노력 기울일 것”



▲ 8일 광명시 청년공간 ‘청년동’에서 열린 ‘2026년 청년공간 운영자 소통회의’에 참석한 김용성 위원장(사진=경기도의회)



▲ 인사말을 하는 김용성 위원장(사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 김용성 위원장(더불어민주당, 광명4)은 8일 광명시 청년공간 ‘청년동’에서 열린 ‘2026년 청년공간 운영자 소통회의’에 참석해 도내 청년공간 운영자들을 격려하고 현장의 목소리를 청취했다.경기도 주최, 경기도미래세대재단 주관으로 개최된 이번 소통회의에는 도내 25개 청년공간 운영진과 시·군 관계자 등 50여 명이 자리를 함께했다. 참석자들은 중앙정부의 최신 청년정책 동향을 나누고, 현장 간 네트워크를 구축하며 실질적인 발전 방향을 다각도로 논의했다.특히 행사가 진행된 광명시 ‘청년동’은 도내 청년공간 우수프로그램 평가에서 2회 연속 최우수로 뽑힌 모범 사례지다. 현장을 찾은 김용성 위원장은 청년 접점에서 힘쓰는 운영진과 경기도 청년기회과, 경기도미래세대재단 등 관계자들에게 깊은 감사의 마음을 표했다.김용성 위원장은 “청년공간은 청년들이 일상을 회복하고 미래를 준비하는 소중한 기회의 터전”이라며, “고립·은둔 청년을 위한 회복 프로그램부터 또래 청년들이 함께 어울리는 연합체육대회, 취미를 공유하는 원데이 클래스에 이르기까지 현장의 다채로운 프로그램들이 청년들에게 가장 든든한 디딤돌이 되고 있다”고 말했다.이어 김 위원장은 “이번 소통회의가 현장의 생생한 고민을 나누며 청년공간이 한 단계 도약하는 계기가 되기를 바란다”라며 “도의회 여성가족평생교육위원회에서도 청년공간이 더욱 활성화되고 안정적으로 운영될 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.류정임 리포터