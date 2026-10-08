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“나이는 숫자일 뿐”

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“나이는 숫자일 뿐”
부산 강서노인대학 어르신들이 8일 부산 강서구 맥도생태공원에서 열린 ‘노인운동회 및 경로 위안 잔치’에서 실버로빅 공연을 흥겹게 펼치고 있다.
부산 연합뉴스


부산 강서노인대학 어르신들이 8일 부산 강서구 맥도생태공원에서 열린 ‘노인운동회 및 경로 위안 잔치’에서 실버로빅 공연을 흥겹게 펼치고 있다.

부산 연합뉴스
2026-10-09 19면
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