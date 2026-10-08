“나이는 숫자일 뿐”

박승진 서울시의원, ‘중랑구 가을 축제 릴
송윤정 서울시의원 대표 ‘예산·재정연구회’
차유미 경기도의원 “보육예산 27억원 빠진
금종례 경기도의원, 보육 현장 대규모 집회
“지방정부·중앙당 잇는 ‘가교’… 막힌 현안 풀겠다
민주당 전국기초단체장協 대표로 선출된 이승로 성북구청장
박운기 구청장 ‘경청의 100일’… 주민 1226명
현장 289회 찾아 서대문 현안 청취
재건축은 당기고 청년정책 현실로… 민선 9기 서초의
AI 등 신성장정책 방향 구체화
전성수 청장 “주민소통 최우선”
현수막 한 장에서 시작된 ‘소확행’…정창수 강북구청
민선 9기 취임 100일 성과 공개
동대문구, 최정원·자우림과 ‘동대문페
“한가위에 경기 전통주 한잔 어때요?
군위 “우리 마을, 우리가 띄운다”…
덜고 집중하고 시민 참여하고… 울산공
‘서울런쌤’이 주 2회 공부방으로 찾
서울시는 이달부터 은평·영등포·강서 등 8개 자치구 지역아동센터 10곳에 전담 멘토 ‘서울런쌤’을 …
켄텍, ‘에너지 AI 인재’ 요람된다
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
광화문 사옥: 서울시 중구 세종대로 124 (태평로1가 25) , 강남 사옥: 서울시 서초구 양재대로2길 22-16 (우면동 782) l 대표전화 : (02) 2000-9000
인터넷서울신문에 게재된 콘텐츠의 무단 전재/복사/배포 행위는 저작권법에 저촉되며 위반 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright © 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지