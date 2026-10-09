모두가 누리는 세계유산…시각장애인과 함께하는 ‘수원화성 여민동락’ 첫선



경기도 시각장애인연합회 수원지회 시각장애인들이 ‘수원화성 여민동락’ 프로그램에 참여하고 있다. 수원시 제공

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수원특례시(시장 이재준)가 8일 화성행궁에서 경기도 시각장애인연합회 수원지회 시각장애인들과 함께하는 무장애 세계유산 체험 프로그램 ‘수원화성 여민동락’을 시범 운영했다.문화체육관광부 ‘열린 관광지+’ 사업의 하나로 세계유산 활용 프로그램인 ‘수원화성 태평성대’를 장애 여부와 관계없이 누구나 참여할 수 있는 무장애 프로그램으로 진행됐다.시는 2025년 유네스코독일위원회와 독일 헨켈 재단의 지원을 받아 지속 가능한 세계유산 활용 프로그램 ‘수원화성 태평성대’를 만들었다.수원화성 태평성대를 무장애 체험 프로그램으로 발전시킨 ‘수원화성 여민동락’의 첫 시범운영을 헨켈코리아가 초청한 시각장애인 단체와 함께하며 국제 협력의 의미를 되새겼다.2025년 국가유산청 세계유산 활용 프로그램 우수 사례로 선정된 ‘수원화성 태평성대’는 화성행궁의 역사와 문화를 오감으로 느끼는 참여형 콘텐츠다. <원행을묘정리의궤>의 다과상을 기반으로 한 ‘혜경궁 궁중다과 체험’과 주민 배우가 함께하는 참여형 야간 해설 투어 ‘주민 배우와 함께하는 고궁산책’으로 구성된다.시는 ‘수원화성 여민동락’ 시범 운영 결과를 토대로 무장애 콘텐츠 운영 매뉴얼과 현장 안내 체계를 더 정교하게 보완하고, ‘2026-2027 수원화성 방문의 해’와 연계해 시를 대표하는 포용적 관광 콘텐츠로 육성할 계획이다.2027년에는 ‘수원화성 태평성대’의 무장애 전용 회차를 정규 편성하는 방안도 추진 중이다.안승순 기자