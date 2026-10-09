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고은정 경기도의회 부의장, ‘2026 경기공예문화축제’ 개막식 참석

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“도내 공예인의 창작 환경 조성과 문화 산업 발전을 위해 적극 지원할 것”


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▲ 축사하는 고은정 부의장(사진=경기도의회)


경기도의회 고은정 부의장(더불어민주당, 고양10)이 지난 8일 고양 국제꽃박람회 제2전시관에서 열린 ‘2026 경기공예문화축제’ 개막식에 참석해 축하의 뜻을 전하고 도민들과 함께 공예문화의 가치를 공유하는 시간을 가졌다.


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▲ 지난 8일 열린 ‘2026 경기공예문화축제’ 개막식에서 참석자들과 기념촬영을 하는 고은정 부의장(사진=경기도의회)


‘공예, 경기를 빚다’라는 슬로건 아래 10월 8일부터 11일까지 사흘간 펼쳐지는 ‘2026 경기공예문화축제’는 도내 우수한 공예품 전시를 비롯해 다채로운 체험 프로그램과 판매전이 어우러지는 대형 공예 문화 축제다. 풍성한 문화·예술 자원과 탄탄한 인프라를 자랑하는 고양특례시에서 열리는 이번 행사는, 도민들이 삶의 현장에서 전통공예와 현대공예가 어우러진 미학을 오감으로 체감하고 깊이 있게 소통할 수 있는 특별한 장을 선사한다.

고 부의장은 축사를 통해 “경기공예문화축제가 고양특례시에서 개최되어 매우 기쁘고 뜻깊게 생각한다”며 “이번 축제를 통해 고양시민과 경기도민 여러분께서 경기 공예의 깊은 멋과 가치를 느끼고, 공예문화 확산에 따뜻한 관심과 성원을 보내주시길 바란다”고 당부했다.


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▲ 지난 8일 열린 ‘2026 경기공예문화축제’ 개막식에 참석한 고은정 부의장(사진=경기도의회)


이어 “경기도의회도 함께해 주신 많은 분들과 함께 도내 공예산업의 경쟁력을 강화하고 공예인들이 안정적인 환경에서 창작 활동을 이어나갈 수 있도록 제도적·정책적 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 개막 행사는 경기공예협동조합의 주최·주관 아래 경기도, 고양특례시, 중소기업중앙회 등의 후원으로 이루어졌다. 현장에는 고은정 부의장을 비롯하여 김미수 고양특례시의회 의장, 이기대 경기도의원(더불어민주당, 고양9) 등 다수의 내빈과 도내 공예 관계자, 지역 주민들이 대거 참석하여 자리를 더욱 뜻깊게 채웠다.

류정임 리포터
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