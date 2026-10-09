김명숙 경기도의원, 아동돌봄센터 관계자들과 정책간담회 개최

2027년 사업 추진 방향 및 거점센터 기능 논의

“정책 변화 과정에서 돌봄 연속성과 현장 소통 함께 살펴야”



▲ 지난 8일 경기도의회 중회의실2에서 경기도 아동돌봄센터 관계자 모임을 주재한 김명숙 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 김명숙 의원(더불어민주당, 평택2)은 지난 8일 경기도의회 중회의실2에서 경기도 아동돌봄센터 관계자 모임을 주재하고, 센터의 현행 운영 상태와 2027년도 사업 계획 방안을 다각도로 모색했다.해당 자리에서는 아동돌봄센터가 맡은 거점 기능의 향후 방향성을 포함해 사업 개편에 따른 현장의 애로사항, 전문 인력 배치 및 지역 돌봄 시스템의 지속성 확보 대책이 핵심 안건으로 다뤄졌다.현장 관계자 측은 2026년 하반기 들어 일부 사업 구조가 조정됨에 따라 실무적인 불편이 빚어졌음을 전달하며, 차기 사업 구상과 인력 수급 기준에 대한 명쾌한 지침 전달과 원활한 의견 교류가 이뤄져야 한다고 강조했다.이에 김 의원은 “아동돌봄 정책의 핵심은 사업의 명칭이나 운영방식이 아니라 아이들과 보호자가 필요한 돌봄서비스를 안정적으로 이용할 수 있도록 하는 데 있다”며 “정책이 변화하더라도 지역에서 축적해 온 돌봄 기능과 협력체계가 단절되지 않도록 세심하게 살펴야 한다”고 말했다.이어 “현장에서 체감하는 사업 성과와 집행부 평가에는 차이가 있을 수 있다”며 “사업의 필요성과 지속성을 확보하기 위해서는 그동안의 운영 성과를 구체적으로 소통하는 노력이 중요하다”고 강조했다.아울러 “집행부에서도 정책의 실효성을 높이기 위해서는 시·군과 운영기관, 종사자 등 현장의 다양한 의견을 충분히 수렴해야 한다”며 “행정적 판단뿐 아니라 지역별 돌봄 수요와 실제 운영 여건이 함께 고려돼야 한다”고 덧붙였다.끝으로 김명숙 의원은 “오늘 간담회에서 제기된 의견을 관계 부서와 공유하고, 향후 사업 추진 및 예산 논의 과정을 지속적으로 살펴보겠다”며 “현장의 목소리가 정책에 충실히 반영되고, 아이들을 위한 돌봄체계가 안정적으로 이어질 수 있도록 도의회 차원에서도 관심을 기울이겠다”고 밝혔다.류정임 리포터