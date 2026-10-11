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‘관람객 100만’ 돌파한 여수 섬박람회… 개막 35일 만

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참여형 프로그램 보강해 활기

‘2026 여수세계섬박람회’ 관람객이 100만명을 돌파했다.

섬박람회 조직위원회는 지난 10일 오후 100만번째로 섬박람회장을 찾은 순천에 사는 조모(56) 씨와 유모(56) 씨 부부의 방문을 기념해 이벤트를 개최하고 기념 선물을 증정했다고 11일 밝혔다. 조씨 부부는 “가까운 여수에서 박람회가 열리고 있어 휴일을 맞아 방문했다”며 “뜻밖의 선물을 받아 기쁘고 오늘 하루가 오래도록 기억에 남을 것 같다”고 말했다.

관람객 100만명 돌파는 지난달 5일 개막 후 만 35일 만이다.

섬박람회는 그동안 콘텐츠 부족 등으로 흥행 부진과 비판에 시달렸지만, 다양한 공연과 참여형 프로그램 등을 보강하면서 가을 관광철을 맞아 활기를 찾고 있다. 섬박람회 관람객은 개천절 연휴 기간인 지난 4일 13만 2000여명이 방문했으며 한글날인 지난 9일에는 12만 6000명을 기록했다.

10월 연휴를 앞두고 보강한 트로트 공연, 재즈 페스티벌 등 대형 공연과 체험 콘텐츠, 무료입장 이벤트가 관람객을 끌어모은 것으로 보인다.

조직위는 이미 예매 등으로 팔린 입장권 40만 3000여장 가운데 70％가 아직 사용되지 않아 후반기에는 더욱 많은 관람객이 몰릴 것으로 기대했다.


여수 류지홍 기자
2026-10-12 19면
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