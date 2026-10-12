채신덕·김철환·최명진·신명순 경기도의원, 초·중학교 학부모폴리스연합단과 학교 안전환경 조성 위한 논의

“학교폭력 예방과 청소년 안전망 강화 위해 적극적인 지원 필요”

학생 등하굣길 안전 확보와 비행 예방 위해 현장 의견 청취



▲ 지난 8일 초·중학교 학부모폴리스연합단과 학교 안전환경 조성 위한 정담회를 개최한 채신덕·김철환·최명진·신명순 경기도의원(사진=경기도의회)



▲ 지난 8일 초·중학교 학부모폴리스연합단과 학교 안전환경 조성 위한 정담회를 개최한 채신덕·김철환·최명진·신명순 경기도의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 김포상담소에서는 지난 8일 문화체육관광위원회 채신덕(더민주, 김포2), 건설교통위원회 김철환(더민주, 김포4), 교육행정위원회 최명진(더민주, 김포1), 경제노동위원회 신명순(더민주, 김포3) 의원이 초등학교 학부모폴리스연합단(단장 정옥진 이하 초폴) 및 중학교 학부모폴리스연합단(단장 김지현 이하 중폴) 관계자들과 함께 학교 주변 안전과 학생들의 안전한 교육환경 조성을 위한 정담회를 개최했다.이번 정담회는 교육 현장의 최일선에서 학생 보호를 위해 힘써 온 초·중등 학부모폴리스연합단 관계자들과 만나 애로 및 건의 사항을 폭넓게 청취하고, 보다 실효성 있는 학생 안전대책과 상호 협력 체계를 다지기 위해 마련됐다.이날 초등학교 학부모폴리스연합단은 학교 주변 아동범죄 예방 및 학교폭력 근절, 안전하고 행복한 교육환경 조성 등을 위한 다양한 의견을 교환했다.아울러 위기 상황이 발생했을 때에는 ▲피해 학생과 가해 학생의 철저한 분리 ▲피해자 안전 확인 ▲학교 및 경찰서 신속 신고 ▲화재 등 응급상황 발생 시 112·119 긴급 신고 등 체계적이고 기민한 대응 조치가 뒷받침되어야 한다는 데 뜻을 모았다.중학교 학부모 폴리스 연합단에서의 주요 건의 사항으로는 ▲고정형 청소년쉼터 타당성 검토 및 도비 매칭 예산 반영 ▲학교 갈등 조기 개입을 위한 외부 전문가 파견 예산 확대 ▲학부모 폴리스 안전 장비 지원 및 광역 협력체계 구축 등을 제안했다.또한 학폴의 현장 활동을 위해 야광조끼, 우의, LED 신호봉 등 안전 물품 및 순찰 장비 지원과 함께 청소년 도박·마약 등 신종 중독 및 학교폭력 예방 교육을 위한 전문 강사 연계도 필요하다는 의견이 나왔다.이어 경기도의회 의원들은 “현장에서 활동하는 초·중학교 폴리스 연합단의 의견을 적극적으로 청취하고, 학생들이 안심하고 학교에 다닐 수 있는 교육환경을 조성할 수 있도록 필요한 지원과 협력을 이어 가겠다”며 “앞으로도 학교와 학부모, 경찰, 지역사회가 긴밀히 협력해 안전한 통학환경 조성과 학교폭력 및 청소년 범죄 예방에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.아울러 이날 참석자들은 학생들이 안심하고 다닐 수 있는 학교 환경 조성을 최우선 과제로 삼고, 빈틈없는 현장 순찰과 사전 예방 활동에 총력을 기울이는 동시에 학교 주변의 잠재적 위험 요소를 선제적으로 발굴해 실효성 있는 개선 대책을 마련해 나가기로 뜻을 모았다.류정임 리포터