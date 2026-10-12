김현덕 경기도의원 “사회복지 현장의 안정과 종사자 처우개선이 복지서비스 질 높이는 출발점”

경기도사회복지연대와 정책간담회, 사회복지 현장 주요 현안 및 복지정책 발전 방향 논의

사회복지 종사자 처우개선과 안정적인 근무환경 조성 필요성 강조



▲ 지난 7일 경기도사회복지연대(전창호 회장)와 함께 개최한 정책간담회에 참석한 김현덕 의원(사진=경기도의회)



▲ 지난 7일 경기도사회복지연대(전창호 회장)와 함께 개최한 정책간담회에 참석한 김현덕 의원이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 소속 김현덕 의원(더불어민주당, 비례대표)은 지난 7일 경기도사회복지연대(전창호 회장)와 함께 개최한 정책간담회에 참석해, 현장의 핵심 현안들을 심도 있게 나누고 경기도형 복지정책의 향후 발전 방향에 대하여 폭넓은 의견을 교환했다.이번 자리는 일선 복지 현장이 직면한 다양한 고충과 정책적 요구사항을 생생하게 청취하고, 궁극적인 복지서비스의 질적 도약과 현업 종사자들의 처우 개선을 이뤄내기 위한 필수 과제들을 종합적으로 논의하고자 마련되었다.김 의원은 도민들에게 실질적인 고품질 복지서비스를 지속해서 제공하려면 무엇보다 복지 현장의 안정적인 운영 기틀이 우선되어야 함을 언급하며, 특히 최일선에서 도민들과 가장 가깝게 소통하는 복지 종사자들이 긍지와 안정감을 갖고 직무에 임할 수 있도록 근무환경과 처우 개선에 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다고 강조했다.이어 “사회복지 정책은 제도와 예산만으로 완성되는 것이 아니라 현장에서 실제로 작동하고 도민이 그 변화를 체감할 수 있어야 한다”며 “현장의 다양한 의견과 제안이 정책에 충실히 반영될 수 있도록 세심하게 살펴보는 것이 중요하다”고 밝혔다.또한 김 의원은 “사회복지 현장의 어려움을 이해하고 개선 방향을 모색하기 위해서는 현장과의 지속적인 소통이 무엇보다 중요하다”며 “이번 간담회에서 제시된 의견들이 실질적인 정책과 제도 개선으로 이어질 수 있도록 관심을 갖고 살펴보겠다”고 덧붙였다.끝으로 김현덕 의원은 “사회복지 종사자가 존중받고 자긍심을 갖고 일할 수 있는 환경이 마련될 때 도민에게 제공되는 복지서비스의 질도 함께 높아질 수 있다”며 “앞으로도 경기도사회복지연대를 비롯한 사회복지 현장의 목소리에 귀 기울이고, 도민이 더 나은 복지서비스를 체감할 수 있도록 함께하겠다”고 말했다.류정임 리포터