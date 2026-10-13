김현덕 경기도의원, 청소년 인권그림 공모전 우수작 전시회 참석

“그림에 담긴 인권의 가치 함께 나눠야”

경기도의회 1층 로비서 10월 12일부터 16일까지 우수작 전시

청소년의 시선으로 표현한 인권의 의미 공감… 존중과 배려의 가치 강조



▲ 지난 12일 도의회 1층 로비에서 개최된 ‘초·중·고 청소년 인권그림 공모전 우수작 전시회’ 현장을 방문한 김현덕 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 소속 김현덕 의원(더불어민주당, 비례)은 지난 12일 도의회 1층 로비에서 개최된 ‘초·중·고 청소년 인권그림 공모전 우수작 전시회’ 현장을 방문해, 자라나는 청소년들이 그림을 통해 표현해 낸 인권의 진정한 의미와 가치에 깊이 공감하며 뜻깊은 소통의 시간을 가맜다.이번 전시는 용인장애인자립생활지원센터(센터장 김정태)의 주최로 마련된 청소년 인권그림 공모전의 뛰어난 입상작들을 대중에게 선보이는 행사로, 오는 16일까지 경기도의회 1층 로비 전시 공간에서 계속해서 이어질 예정이다.이번에 공개된 작품들은 청소년들이 일상생활 속에서 자신들만의 시선으로 포착하고 고찰한 인권의 의미를 다채로운 그림으로 담아낸 것들로, 서로 간의 다름을 편견 없이 인정하고 존중하며 더불어 살아가는 포용적 사회의 중요성을 마음 깊이 되새겨보는 소중한 계기를 선사하고 있다.이날 전시회에는 경기도의회 보건복지위원회 김동규 위원장을 비롯해 문승호 부위원장, 명성숙·우현욱·최경순·차유미 의원이 함께 전시장을 찾아 작품을 감상하고, 청소년들의 생각과 메시지에 공감하는 시간을 가졌다.김 의원은 “청소년들이 자신만의 시선과 감성으로 표현한 작품 하나하나에 인권에 대한 진지한 고민과 따뜻한 마음이 담겨 있다”며 “인권은 거창한 구호가 아니라 서로의 다름을 이해하고 존중하는 작은 실천에서 시작된다”고 강조했다.이어 “특히 장애 유무나 나이, 환경의 차이와 관계없이 누구나 존중받는 사회를 만들기 위해서는 어릴 때부터 인권의 가치를 자연스럽게 배우고 공감하는 과정이 중요하다”며 “이번 전시가 청소년들의 목소리에 귀 기울이고 서로를 존중하는 마음을 되새기는 기회가 되기를 바란다”고 전했다.끝으로 김현덕 의원은 “뜻깊은 전시를 마련해 주신 용인장애인자립생활지원센터 관계자 여러분과 작품에 소중한 생각을 담아낸 청소년들에게 감사드린다”며 “많은 분이 전시장을 찾아 청소년들의 작품을 감상하고 그 안에 담긴 메시지를 함께 나누시길 바란다”고 말했다.류정임 리포터