김성태 경기도의원 “축산악취, 농가 노력만으로는 한계”… 백암 양돈현장서 지원책 점검

용인시 백암면 양돈농가 방문… 악취 저감·방역·폭염 대응 현장 확인

“주민과 공존하기 위한 농가의 환경개선 노력, 정책이 뒷받침해야”



▲ 지난 12일 용인시 처인구 백암면에 자리한 양돈농가를 방문한 김성태 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 김성태 의원(더불어민주당, 용인2)은 지난 12일 용인시 처인구 백암면에 자리한 양돈농가를 방문해 축산악취 저감 시설과 철저한 방역 체계를 점검하는 한편, 현장에서 겪고 있는 고충과 애로사항을 청취했다.이날 현장 방문에서 김 의원은 농장에 구축된 악취 측정 시설의 작동 상태와 저감제 사용 실태, 분뇨가 처리되는 전반적인 과정을 꼼꼼히 살폈다. 해당 농가 측은 악취 측정의 객관성을 높이기 위해 결과를 외부에 투명하게 공개하고 있으며, 미생물 제제와 악취 저감제를 적극적으로 활용해 인접 주민들과의 마찰과 갈등을 최소화하기 위해 꾸준히 힘쓰고 있다고 설명했다.특히 농장 관계자들은 쾌적한 환경 조성을 위해 농가 스스로 상당한 자부담을 감수하며 환경개선 사업에 동참하고 있으나, 향후 관련 지원 예산이나 정책이 축소될 경우 개별 농가에서 지속적인 시설 관리를 이어 나가는 데 큰 부담과 한계가 따를 수밖에 없다며, 현장의 실제 수요와 여건을 면밀히 반영한 지속적인 지원 대책 마련을 강력히 건의했다.김 의원은 “축산악취는 시설 하나를 설치했다고 끝나는 문제가 아니라 농가가 지속적으로 관리하고 비용을 투입해야 효과를 유지할 수 있다”며 “주민 불편을 줄이기 위해 스스로 비용을 부담하면서 개선하려는 농가의 노력에는 정책적 뒷받침도 함께 이뤄져야 한다”고 말했다.이어 사료차량의 농장 내부 진입을 최소화하고 차량 소독과 동선을 구분하는 방역관리 체계도 점검했다. 농가에서는 최근 폭염 장기화로 축사 냉방 수요가 커지는 가운데 전기요금과 각종 생산비 부담도 크게 증가하고 있다는 어려움을 전달했다.김 의원은 “현장을 직접 봐야 농가가 왜 지원을 요구하는지, 어떤 사업이 실제 효과가 있는지 정확히 알 수 있다”며 “악취 저감과 방역, 폭염 대응처럼 농가 경쟁력뿐 아니라 지역 주민의 생활환경과도 직결되는 사업은 현장의 효과와 필요성을 세밀하게 살펴볼 필요가 있다”고 강조했다.끝으로 김성태 의원은 “용인처럼 도시화가 빠르게 진행되는 지역에서는 축산농가와 주민이 함께 살아가기 위한 노력이 더욱 중요하다”며 “농가가 실제로 필요로 하는 환경개선 사업과 예산을 다시 확인해 향후 예산 심의와 정책 점검 과정에서 살펴보겠다”고 밝혔다.류정임 리포터